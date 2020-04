Para el economista y ex director del Banco Nación, en este momento es necesario responder una pregunta muy relevante que es cómo va a ser la salida de esta situación. “Acá, podemos tener un despelote de dos o tres billones de pesos, donde la Argentina no es la Reserva Federal, que emite y no pasa nada. O el Banco Central europeo. Pero simultáneamente no queda otro remedio de hacerlo”, aseguró Melconian.