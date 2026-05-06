Economía

La fábrica del segundo auto más vendido de la Argentina frenará su producción por cuatro semanas

La planta de Stellantis en El Palomar interrumpirá la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008 durante casi un mes entre mayo y junio. La medida responde a la caída de ventas en el mercado local y a la baja de las exportaciones a Brasil

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Inhouse Peugeot
La interrupción afectará a los modelos Peugeot 208 y 2008, cuyas ventas y exportaciones registraron fuertes caídas en el último año

La planta de Stellantis en El Palomar, provincia de Buenos Aires, detendrá su producción durante casi un mes entre mayo y junio debido a “una adaptación al contexto de mercado interno y de exportación”.

Según confirmaron fuentes de la empresa a Infobae, la decisión afecta directamente a la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008 y se produce en un momento complejo para la industria automotriz, con caídas en producción y sobre todo exportación a Brasil, el principal destino de los vehículos argentinos.

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La decisión de Stellantis de interrumpir la producción en El Palomar tiene antecedentes recientes. En febrero de este año, la planta ya había suspendido temporalmente sus operaciones durante dos períodos debido a la necesidad de reorganizar el abastecimiento de insumos y ajustar su esquema productivo. La reapertura se concretó el 2 de marzo. Además, en diciembre de 2025, la terminal industrial permaneció cerrada durante todo el mes, excediendo el receso habitual de 15 días, práctica que sí se mantuvo ese mismo mes en la fábrica Stellantis de Ferreyra, Córdoba.

Ahora, los parates se realizarán entre el 25 de mayo y el 7 de junio; mientras que el segundo será del 13 julio al 26 julio. La decisión del grupo dueño de Fiat, Peugeot y Citroen en Argentina, llega luego de haber reducido uno de los turnos de producción y comenzado con un proceso de retiros voluntarios este año.

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En abril de 2026, el Peugeot 208 se posicionó como el segundo auto más vendido del país con 1.819 unidades patentadas y una cuota de mercado del 4,1%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Sin embargo, esta cifra refleja una baja respecto a marzo, cuando se habían patentado 2.382 unidades. El acumulado de ventas entre enero y abril de este año muestra 9.033 unidades comercializadas, representando un 4,7% del total, mientras que en todo 2025 se habían registrado 13.375 unidades que equivalieron a un 6,5% del mercado.

Un mercado interno más flojo en ventas es acompañado, además, por una reducción significativa en las exportaciones hacia Brasil. Durante 2025, los envíos al exterior del Peugeot 208 disminuyeron un 38% y los del 2008 cayeron un 44%, obligando a Stellantis a ajustar su ritmo de producción.

Peugeot 208 turbo
La reducción de la demanda en Brasil y en el mercado interno forzó a Stellantis a reorganizar la producción y suspender turnos en la planta de El Palomar

Actualmente, el 60% de la producción de la planta se destina al mercado local, mientras el 40% se envía al exterior. Ante este panorama, referentes sectoriales reconocen que las ventas de autos en el mercado argentino difícilmente igualarán la meta de 650.000 unidades buscada para 2026 y se mantendrán en niveles similares a los de 2025, cuando se contabilizaron 612.000 vehículos, incluyendo los pesados.

El Palomar, pionera en híbridos argentinos y polo industrial para pick-ups

A pesar de las interrupciones, la planta de El Palomar mantiene proyectos industriales estratégicos. Fuentes de la compañía señalaron que la fábrica produce desde el año pasado una plataforma electrificada, incluyendo versiones híbridas de los modelos 208 y 2008, aunque por ahora solo para exportación a Brasil. Estas versiones híbridas comenzarán a comercializarse en el mercado argentino hacia finales de este año o inicios del próximo, según la proyección de la compañía.

El Palomar es la primera planta en Argentina en fabricar vehículos híbridos. De hecho, recientemente la empresa confirmó una inversión de USD 385 millones en su fábrica de Córdoba, destinada a desarrollar un centro de producción de pick-ups. Allí se producen modelos como Fiat Titano y Ram Dakota y se prevé que a fines de 2026 se inicie la fabricación de un nuevo motor diésel tanto para el mercado local como para exportación a Uruguay y Brasil.

El mercado automotor argentino en cifras

Las dificultades económicas impactan en toda la industria automotriz. De acuerdo al relevamiento de Acara, durante abril de 2026 se patentaron 47.564 unidades en el país, un descenso del 13,6% interanual frente al mismo mes de 2025, cuando fueron 55.025. En la comparación mensual, abril también registra una baja del 3,3% respecto a marzo de 2026, cuando se patentaron 49.200 autos. El acumulado de enero a abril arroja 205.114 unidades patentadas, un 5,7% menos que el mismo período del año anterior.

En lo que refiere a producción, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que durante marzo de 2026, con 18 jornadas de actividad y un promedio de 2.086 unidades diarias, se fabricaron 41.716 vehículos, un 40,8% más que en febrero debido al menor nivel de operaciones en el primer bimestre del año. Esta cifra representa también una leve mejora interanual del 0,4% respecto a marzo de 2025.

El rubro de exportaciones, por otro lado, mostró en marzo una recuperación frente al mal desempeño de febrero. Un total de 26.646 vehículos salió del país, lo que significó un aumento intermensual del 66,6% y un alza del 9,7% frente a marzo del año anterior. Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, las exportaciones sumaron 52.396 unidades, un descenso del 9,5% respecto al mismo periodo de 2025. Esta caída se atribuye principalmente a la menor demanda externa de autos y SUV nacionales, en contraste con el aumento en ventas internacionales de pick-ups producidas en Argentina.

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