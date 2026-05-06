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Sebastián Báez y Solana Sierra pasaron de ronda en el Masters 1000 de Roma: tres argentinos quedaron eliminados

El bonaerense superó al estadounidense Jenson Brooksby, mientras que Sol aplastó a la alemana Tamara Korpatsch. Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña cayeron en el debut

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Puño apretado para Sebastián Báez en su debut en el Masters de Roma (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)
Puño apretado para Sebastián Báez en su debut en el Masters de Roma (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

El tenis argentino vivió este miércoles una jornada de contrastes en el Masters 1000 de Roma. Las alegrías llegaron con Sebastián Báez y Solana Sierra, quienes lograron victorias sólidas en el debut, en tanto que Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña quedaron eliminados.

Báez, número 65 del ranking ATP, cortó una racha de tres derrotas consecutivas y se convirtió en el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del certamen masculino. Superó 6-3 y 7-6 (4) al estadounidense Jenson Brooksby (63°).

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Seba mostró solidez desde el fondo de la cancha y prevaleció en un segundo set muy equilibrado. Pese a que necesitó siete match points para sellar el triunfo, mantuvo la calma en los momentos de presión y avanzó a segunda ronda, donde tendrá un duro examen: enfrentará al kazajo Alexander Bublik, número 11 del escalafón masculino y 9° favorito.

Su éxito representó una bocanada de aire fresco luego de semanas irregulares y lo reposiciona en un momento clave de la gira europea sobre polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam del año. Báez busca recuperar nivel en la superficie donde históricamente obtuvo sus mejores resultados, y que en esta temporada lo mostró -hasta aquí- alejado de su mejor versión.

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Báez tuvo un estreno sólido en el Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)
Báez tuvo un estreno sólido en el Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

Solana Sierra tuvo una gran actuación en el debut

Solana Sierra (72° del ranking) ratificó su buen presente en el circuito femenino con otro triunfo contundente en un torneo de alto calibre. La marplatense, que venía de destacarse en Madrid, superó a la alemana Tamara Korpatsch (87°) por 6-3 y 6-1 en su debut y avanzó a la segunda ronda del WTA 1000 romano.

Sol dominó las acciones de principio a fin y lució una confianza renovada luego de alcanzar los octavos de final en la capital española, donde hilvanó triunfos sobre la ucraniana Dayana Yastremska (49°), la polaca Magdalena Frech (34°) y la turca Zeynep Sonmez (67°).

En el Foro Itálico, la próxima rival de Sierra será la ucraniana Anhelina Kalinina, número 93 del ranking. De ganar, la jugadora de 21 años podría chocar con la estadounidense Coco Gauff , 4° del mundo, en la tercera ronda.

Solana Sierra en el Madrid Open
Solana Sierra tuvo un estreno contundente en Roma (Instagram: @sierra_solana)

Las notas negativas del día para el tenis argentino en el Masters 1000 de Roma

En contrapartida, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña sufrieron una prematura eliminación.

Ugo Carabelli (61°) estuvo cerca de revertir un partido complejo ante Alexander Shevchenko (85°), pero terminó cediendo por 6-3, 4-6 y 7-6 (5) en un duelo cambiante y de alta exigencia física.

Por su parte, Trungelliti (78°) dejó escapar una buena oportunidad tras caer ante el estadounidense Zachary Svajda (90°) por 0-6, 6-4 y 7-6 (4), luego de un inicio arrollador que no logró sostener con el correr del partido.

Comesaña (114°), que había superado la qualy para ingresar al cuadro principal, no pudo sostener el impulso y cayó ante el alemán Jan-Lennard Struff (83°) por 6-2 y 6-4. El marplatense luchó, pero sufrió ante la potencia y experiencia del europeo, que dominó los tramos decisivos del encuentro.

Camilo Ugo Carabelli cayó en una definición apretada (Fuente: REUTERS/Yves Herman)
Camilo Ugo Carabelli cayó en una definición apretada (Fuente: REUTERS/Yves Herman)
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