Sin embargo, la gravedad de una crisis no sólo debe ser medida por la caída del PBI y/o el aumento del desempleo o la pobreza, sino por los esfuerzos que habría que hacer para dejarla atrás y volver a crecer, y también por la magnitud de los costos que la sociedad pagaría si dichos esfuerzos no se encararan. Es fundamentalmente a partir de estos dos últimos conceptos que pensamos que Argentina se está dirigiendo a la peor crisis de su historia. La crisis 2020/2021 no sólo tendrá los peores números, sino que tampoco tendrá una resolución sencilla, rápida y fuerte como sí tuvo la crisis de 2002. En este sentido sólo basta recordar que el PBI rebotó al +8% en 2003/2005, mientras que la inflación cerró +3,7%; +6,1% y +12.3% esos años.