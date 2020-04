Otro problema, según agrega, es el riesgo financiero y el rompimiento en la cadena de pagos que se está dando en la economía argentina. “Naturalmente si alguien no está vendiendo, no está produciendo, no puede cubrir sus cheques, no puede cubrir sus pagos. Eso genera un riesgo financiero, no solamente para la empresa que está teniendo problemas, si no para sus proveedores y clientes”, asegura.