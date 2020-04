Prat Gay cuestionó también que no se convoque a sesiones legislativas: “Estamos atrapados en una situación insólita donde de los dos lados del mostrador quieren sesionar pero no se ponen de acuerdo”. En ese sentido criticó que “no se puede manejar un país con decretos de necesidad y urgencia”. “Además de que no está sesionando el Congreso y no funciona el Poder Judicial, el Gobierno se está manejando sin presupuesto, no hay control de ningún tipo. No puede ser un cheque en blanco para todo”, cerró.