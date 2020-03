En cada sector de la economía “cuentapropista”, el temor es similar. “Estoy muy preocupado por el impacto económico. El mercado inmobiliario, que ya venía mal, está muerto desde el jueves pasado. Ojalá pasemos esto rápido, si no me fundo . Hasta febrero teníamos unas cinco reservas y la semana pasada cero. Somos 13 en la inmobiliaria. No quiero llorar las mil penas, pero el coronavirus va a detonar el mercado”, comentó el dueño de una inmobiliaria.