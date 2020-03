Más aún porque, más allá de la reducción al mínimo de la movilidad de los factores, en particular de las personas no vinculadas a actividades esenciales, como la salud, seguridad, comunicaciones, servicios de electricidad, gas y agua, y producción de alimentos, medicamentos, y productos de higiene personal y del hogar, los cultivos seguirán madurando; el ganado y las aves engordando y reproduciéndose; así como continuarán las transacciones financieras de pagos y cobros, más intensa por canales electrónicos ; los cuales habitualmente no se detienen los fines de semana y feriados.