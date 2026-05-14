Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 14 de mayo

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.412,45 para la venta y $1.360,98 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 86 ruedas seguidas con saldo positivo en el mercado de cambios, gracias a una combinación de acuerdos con entidades privadas y organismos estatales. Este miércoles, el organismo sumó USD 185 millones, la mayor compra del mes, acumulando casi USD 7.900 millones en compras durante el año.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una visión de optimismo cautelosa sobre la evolución de la economía local para 2026, aunque advierte que el riesgo de un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras globales continúa siendo un factor de vulnerabilidad externa para la Argentina.
El BCRA compró USD 185 millones en el mercado
El Banco Central compró el miércoles USD 185 millones por su intervención cambiaria del día, el monto diario más importante en lo que va de mayo. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 346 millones, a USD 46.531 millones, el stock más alto desde el 25 de febrero.
El dólar blue, a 1.420 pesos
Dada la tendencia general del mercado de cambios, el dólar blue ganó el miércoles cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta. Para la compra las agencias informales tomaron al billete a $1.400, unos 35 pesos o 2,6% más que lo que pagaron los bancos a sus clientes.