Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 14 de mayo

La divisa al público es ofrecida a $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue continúa a $1.420

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13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.412,45 para la venta y $1.360,98 para la compra.

13:09 hsHoy

El Banco Central concretó la mayor compra de dólares del mes y suma casi USD 7.900 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 185 millones este miércoles y las reservas internacionales superaron los USD 46.500 millones

Foto de archivo - Fachada del banco central de Argentina (BCRA) en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. Ene 31, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo - Fachada del banco central de Argentina (BCRA) en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. Ene 31, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 86 ruedas seguidas con saldo positivo en el mercado de cambios, gracias a una combinación de acuerdos con entidades privadas y organismos estatales. Este miércoles, el organismo sumó USD 185 millones, la mayor compra del mes, acumulando casi USD 7.900 millones en compras durante el año.

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13:09 hsHoy

Inflación a la baja, dólar estable y un riesgo latente: cuáles son las proyecciones económicas del BCRA para 2026

El Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central exhibe la visión oficial sobre el andar económico y financiero de la Argentina. Qué prevé en materia de actividad, tasas y reservas

El BCRA proyectó una baja de la inflación a partir de abril. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA proyectó una baja de la inflación a partir de abril. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una visión de optimismo cautelosa sobre la evolución de la economía local para 2026, aunque advierte que el riesgo de un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras globales continúa siendo un factor de vulnerabilidad externa para la Argentina.

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13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 185 millones en el mercado

El Banco Central compró el miércoles USD 185 millones por su intervención cambiaria del día, el monto diario más importante en lo que va de mayo. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 346 millones, a USD 46.531 millones, el stock más alto desde el 25 de febrero.

13:07 hsHoy

El dólar blue, a 1.420 pesos

Dada la tendencia general del mercado de cambios, el dólar blue ganó el miércoles cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta. Para la compra las agencias informales tomaron al billete a $1.400, unos 35 pesos o 2,6% más que lo que pagaron los bancos a sus clientes.

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