Por otra parte, al haber menos consumo, ello se trasladará en menor producción a la larga. “ Hasta ahora, en la mayoría de los sectores industriales se había frenado la baja, pero hoy vamos a una recesión nuevamente. Se frenó el ingreso de extranjeros, la gente no compra, no podés pensar que no va a haber recesión”, analizó el titular de la UIA, Miguel Acevedo, quien agregó que el problema más grande que avizoran es cómo se pagarán los salarios cuando avance esta situación.