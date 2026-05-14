Economía

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos importados más vendidos en la Argentina

Aunque existe una ola de vehículos provenientes del exterior, entre los diez 0 km más vendidos solo hay tres, y la gran novedad es que por primera vez no se trata de un vehículo brasileño sino uno fabricado en China

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autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los 10 autos importados más vendidos ocupan principalmente los puestos del 11 al 20 del ranking de patentamientos. Solo 3 está en el Top 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio del mercado automotor argentino en los últimos tres años fue de tal magnitud que los parámetros que eran comunes en 2023 dejaron de serlo apenas un año más tarde, se revirtieron completamente en 2025, y acaban de cambiar nuevamente este año.

Tres años atrás, casi el 70% de los autos 0km que se vendían en Argentina eran de producción nacional. En 2024 quedaron casi empatados con los brasileños, y en 2025 ambos perdieron cuota de mercado por la llegada de los nuevos competidores chinos. Sin perder la mayoría, entre Argentina y Brasil terminaron 2025 con el 80% del las ventas, pero ese nuevo 20% de extrazona creció a una velocidad inesperada.

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Todo esto se produjo en el transcurso de los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, y fue principalmente debido a la eliminación de las hoy nuevamente “famosas SIRA” que resultaron ser hasta 2023, una herramienta de asignación discrecional de volúmenes para importar autos o autopartes, que prácticamente cerró el mercado de autos importados, incluso regionales.

Toyota precios
La referencia del mercado argentino es la Toyota Hilux que lleva vendidas 10.183 unidades entre enero y abril

Desde mediados de 2025, gracias al cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos que no pagan el arancel del 35% extrazona, la participación de productos chinos fue la que más creció, y la mejor demostración de esta realidad es que hoy el auto importado más vendido en los primeros cuatro meses del año es de ese origen: el Ford Territory.

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Como referencia, el auto más vendido entre enero y abril fue la pickup Toyota Hilux argentina, con 10.183 unidades, y el auto particular con mayor demanda es el Peugeot 208 con 9.033. Tomando en cuenta esos números, estos son los diez autos importados más vendidos en lo que va de 2026.

Ford Territory
La Ford Territory logró entrar al Top 5 este año consistentemente. Es el importado más vendido en Argentina y viene de China. Algo inédito en el mercado local

1. Ford Territory: 7.387 unidades

Aunque es un auto diseñado y fabricado en China, este C-SUV que importa Ford Argentina es la gran apuesta de la marca en el mercado local. Está cuarta absoluta en el mercado detrás de Hilux, 208 y Cronos. Se vende en 3 versiones, dos nafteras y una híbrida. Esta última es la única que entra en el Régimen de exención de arancel de importación del cupo habilitado por el Gobierno. Territory SEL se vende en $48.110.210, Territory Híbrida en $51.400.580 y Territory Titanium en $56.032.510.

VW Tera
El VW Tera es la apuesta de Volkswagen, es el modelo más accesible el mejor entre los que vienen de Brasil

2. Volkswagen Tera: 6.093 unidades

Esta es la carta fuerte de VW para este año. Se fabrica en Brasil y es el producto con el precio más accesible de la marca en Argentina. Llegó en agosto del año pasado y se posicionó rápidamente entre los 10 primeros. Ocupa el sexto lugar absoluto en el mercado y es el mejor modelo de la marca. Se vende en 4 versiones: Tera Trend MSI en $36.755.250, Tera Comfort en $41.451.750, Tera High en $45.609.400 y Tera Outfit en $46.747.750.

El Chevrolet Onix y Onix Plus es brasileño y se ofrece en versiones hatchback y sedán
El Chevrolet Onix y Onix Plus es brasileño y se ofrece en versiones hatchback y sedán

3. Chevrolet Onix: 4.958 unidades

Este modelo de General Motors se fabrica en Brasil y se vende en dos configuraciones distintas de carrocería: hatchback y sedán. Es el tercer importado más vendido y está en el puesto 9 en el cómputo general del mercado. Se vende en 7 versiones, 3 sedanes y 4 hatchback. Sus precios arrancan en $31.505.900 y llegan a $38.206.900 en la versión RS dentro de los modelos con carrocería de dos volúmenes. En tanto el sedán comienza con el mismo precio pero la versión Premier cuesta $37.571.900.

Autos baratos
El Toyota Yaris se mantiene delante del nuevo Yaris Cross, aunque en los últimos dos meses se vendieron menos unidades que el SUV-B

4. Toyota Yaris: 4.265 unidades

El modelo que lideró el mercado automotor argentino hasta mediados de diciembre de 2025, todavía no recuperó el volumen de ventas acostumbrado. Si bien sigue siendo el auto más vendido de la marca en Argentina, en el último mes ya fue superado por el nuevo Yaris Cross que se lanzó en marzo. Este hatchback ocupa el 11mo puesto absoluto en el mercado, y se importa desde Brasil con tres versiones. Yaris XS en $34.284.000, Yaris XLS+ en $38.084.000 y Yaris S en $40.956.000.

Nota Autos
El Volkswagen Polo dejó de ser el auto más vendido de la marca en Argentina, pero se mantiene tercero detrás de Tera y Amarok

5. Volkswagen Polo: 4.1236 unidades

Al igual que sucede con el Yaris y el Yaris Cross, este era el auto más barato de Volkswagen hasta la llegada del VW Tera como el B-SUV sobre el que están puesta todas las “fichas” de la marca para este año. Sin embargo, el Polo se mantiene en el 12mo puesto absoluto de ventas en Argentina con sus tres versiones: Polo Track en $37.657.500, Polo Comfortline en $43.786.250 y Polo Highline en $47.341.650. Por supuesto, también se importa desde Brasil.

Corolla Cross
El Toyota Corolla Cross es el otro SUV-C que se ofrece en versiones nafteras e híbridas. Viene desde Brasil.

6. Toyota Corolla Cross: 4.078 unidades

El C-SUV de Toyota fue líder del segmento en los últimos dos años, pero la interrupción de producción entre fines de septiembre y diciembre del año pasado por la destrucción de la fábrica de motores de Brasil, limitó el stock de unidades. Si bien ya está resuelto, y el flujo de unidades es el normal, la llegada de nuevos competidores lo hizo bajar algunos puestos y actualmente está en el 12mo lugar del ranking de ventas. Se vende en versiones híbridas y nafteras. En total son 6 modelos, que van desde los $51.918.000 hasta los 55.439.000 en las que tienen motor de combustión, de $50.764.000 a 56.180.000 en las híbridas.

Un Volkswagen Taos gris oscuro estacionado en un césped verde con hojas secas y árboles al fondo, bajo la luz del sol
La Nueva Volkswagen Taos llega ahora importada desde México.

7. Volkswagen Taos: 4.000 unidades

Este C-SUV ya no se fabrica en Argentina desde julio del año pasado, y ahora llega importado desde México desde enero de este año. Si bien está algo limitado por la culminación del acuerdo de libre comercio entre ambos países que comenzó a arancelar nuevamente los vehículos desde el 19 de marzo pasado, el stock de unidades importadas con anterioridad aseguran su provisión a los clientes por un par de meses más. Está 14to en el ranking absoluto y se vende en tres versiones: Taos Comfortline en $57.511.950, Taos Highline en $65.470.200 y Taos Highline Bitono en $66.319.150.

Renault Kwid
Renault Kwid, el auto más barato del mercado, llega desde Brasil

8. Renault Kwid: 3.978 unidades

Es el auto más barato del mercado argentino desde su lanzamiento en diciembre de 2024 y ocupa el 15to puesto en ventas entre todos los autos en Argentina. Se produce en Brasil y se vende solamente en dos versiones diferenciadas por el estilo pero no por el precio que es de $26.490.000. Es el auto más vendido de la marca en Argentina pero no el único entre los diez importados más vendidos. Es un vehículo perteneciente a la categoría de los denominados “citycar” o hatchback de segmento A, los más pequeños del mercado.

Kardian San Juan
Renault Kardian, llega desde Brasil y está alcanzando el volumen de ventas del Kwid

9. Renault Karidan: 2.940 unidades

Si bien está apenas un puesto atrás del Kwid, todavía tiene 1.000 unidades menos totalizadas en los primeros cuatro meses del año. Kardian fue el primer modelo de la nueva generación de Renault. Se lanzó a fines de 2023 en Brasil y a mediados de 2024 en Argentina. Se vende en 9 versiones distintas que tienen precios que arranca en los $37.310.000 y llegan hasta los $47.710.000.

El interior del Jeep Compass es un reflejo de la tecnología más avanzada. (Cortesía JEEP)
El Jeep Compass es el décimo auto importado más vendido en 2026. (Cortesía JEEP)

10. Jeep Compass: 2.840 unidades

Es el mejor producto de la marca a pesar de no ser el más accesible en precio. Este C-SUV desplazó al Renegade en la preferencia de los usuarios argentinos durante 2025 y se afirma en esa posición este año. Ocupa el 16to lugar en la lista de los autos más patentados del año, viene desde Brasil y se vende en 4 versiones: Compass Sport en $56.050.000, Compass Limited Plus en $59.640.000, Compass Serie-S en $60.210.000 y Compass Blackhawk en 72.930.000 como la única versión 4x4 de la gama.

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