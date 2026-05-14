Jan De Nul obtuvo la adjudicación para realizar obras de dragado en el Puerto Buenos Aires

El dragado en el Puerto Buenos Aires contempla la remoción de 550.000 metros cúbicos en sectores clave para la navegación y la logística (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía noruega Jan De Nul, a través de su controlada en Argentina Compañía Sudamericana de Dragados, recibió la preadjudicación para ejecutar el dragado de adecuación en el Canal de Pasaje y Antepuerto Norte de Puerto Buenos Aires. El dictamen de la Administración General de Puertos consideró que la oferta de la empresa superó en aspectos técnicos y económicos a las de los otros participantes.

El proceso correspondió a la Licitación Pública N° 23/2025 y contempló la realización de tareas de dragado sobre un volumen total de 550.000 metros cúbicos en áreas estratégicas del puerto. Las zonas incluidas abarcan el Canal de Pasaje, sectores de maniobra y otras áreas operativas consideradas fundamentales para asegurar condiciones de navegación, seguridad y eficiencia logística. El plazo de ejecución fijado para el proyecto es de 140 días corridos.

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La licitación motivó la participación de tres empresas: Jan De Nul, Dredging International NV Sucursal Argentina (DEME) y Dragados Argentinos S.A. (DASA S.A.). La oferta presentada por Jan De Nul resultó la más baja, con un monto de USD 4.955.307,43, cifra que se ubicó 35,14% por debajo del Presupuesto Oficial estimado para la obra y 27% menos que la propuesta de su competidor más cercano.

Por su parte, la oferta de Dredging International NV Sucursal Argentina (DEME) ascendió a USD 6.718.702, mientras que la de Dragados Argentinos S.A. (DASA S.A.) fue de USD 6.943.836,28. La diferencia en los montos presentó una ventaja significativa para la propuesta de Jan De Nul, factor que la colocó en una posición competitiva en relación con los demás participantes.

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El dictamen de preadjudicación explicó que la propuesta de Jan De Nul resultó válida, conveniente y ajustada a las condiciones técnicas y económicas del pliego licitatorio. Los evaluadores determinaron que la empresa superó tanto en el aspecto técnico como en el económico a las otras dos oferentes, lo que derivó en el reconocimiento de la capacidad de la compañía para realizar obras de infraestructura marítima en escenarios de alta complejidad.

La obtención de la licitación implicó un nuevo reconocimiento a la labor de Jan De Nul en el país y en la región. La compañía remarcó la necesidad de avanzar en proyectos que permitan sostener y modernizar la infraestructura portuaria argentina, en un contexto donde la eficiencia en los accesos marítimos y fluviales impacta de manera directa en la competitividad de las exportaciones.

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El dragado de adecuación en el Puerto Buenos Aires representa uno de los proyectos estratégicos del año en materia de infraestructura portuaria. El avance de estas obras se vincula a la necesidad de asegurar el flujo de exportaciones y la llegada de buques de gran porte, componentes esenciales para la economía argentina.