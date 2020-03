Tampoco están presentes los impuestos que cobra el Estado en esta proyección que deberá contar con una facilidad de pago o moratoria para algunos sectores, reducirlos para otros casos en sectores mipymes y tomar una determinación importante para monotributistas y autónomos. Es decir no es posible una decisión general sino particular en relación al devenir del actual esta de situación sobre las restricción de la circulación y aislamiento social. Las cuentas del Estado perderán fuerte recaudación pero la supervivencia de las empresas dependerán de los impuestos que no podrán pagar para sostener a sus empleados y fábricas a puertas cerradas para bienes durables no esenciales (indumentaria, calzado, marroquinería, juguetería, etc). Un círculo vicioso.