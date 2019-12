En el sentido opuesto, opinó, “ el esquema de Macri no funcionó porque no sirve tener divididas las responsabilidades entre la persona que gasta y asigna recursos y el que procura obtener recursos corrientes y deuda ”. Además, consideró que en el gobierno saliente “el plan falló porque las personas no eran las correctas para ocupar sus cargos y, además, nunca formaron un equipo entre sí”.