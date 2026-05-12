Jornada financiera: el dólar profundizó la baja y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

El dólar mayorista se alejó de los $1.400 y también del techo de las bandas cambiarias.

La tendencia negativa en los mercados del exterior, tras un dato en alza para la inflación en los EE.UU., atentó contra el desempeño de las acciones y los bonos argentinos. El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos, mientras que solo los papeles ligados a la energía consolidaron posiciones por un ascenso en torno al 4% en la cotización del petróleo.

En lo local, el dólar volvió a bajar, en provecho del flujo estacional de divisas.

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Con negocios por USD 447,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 7,50 pesos o 0,5%, a 1.384 pesos. En mayo, el tipo de cambio oficial experimenta un descenso de siete pesos, que se amplía a 71 pesos o 4,9% desde que empezó 2026.

“En el arranque de la jornada apareció una leve demanda que impulsó la cotización hasta la zona de $1.390, nivel que terminó funcionando como máximo intradiario. A partir de allí comenzó a aparecer oferta abasteciendo al mercado, lo que hizo retroceder nuevamente al tipo de cambio”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 14 pesos contra una suba de dos pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior“, expresó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, afirmó que “el desempeño del Banco Central en 2026 arroja cifras contundentes con compras netas que ya superan los USD 7.600 millones. El mercado observa con atención la capacidad del organismo para retener divisas en un contexto de alta liquidación”.

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“Esta dinámica combinada de mayor volumen y precios controlados refleja un escenario de estabilidad momentánea para la autoridad monetaria. La brecha respecto al límite superior otorga al Gobierno un margen de maniobra confortable para gestionar la política económica sin urgencias de intervención vendedora. El equilibrio entre el flujo de divisas y las expectativas de devaluación moderada parece consolidarse en el corto plazo”, comentó Morales.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.725,41, que dejó al dólar mayorista a 341,41 pesos o 24,7% de ese límite, el margen más amplio desde el 22 de mayo de 2025 (25,2%).

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El dólar al público descontó diez pesos o 0,7% este martes, a $1.405 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,67 para la venta y $1.356,98 para la compra.

En contraste, el dólar blue subió diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta. Para la compra las agencias del mercado paralelo tomaron al billete a $1.395, unos 35 pesos o 2,6% más que los $1.360 que pagan los bancos a sus clientes.

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Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas en un rango de 0,3% a 0,6%, por el equivalente en pesos a USD 1.212,3 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. El contrato más negociado, para el cierre de mayo, rompió el piso de $1.400: cedió siete pesos o 0,5%, a 1.397,50 pesos.

El Banco Central compró USD 70 millones en la plaza mayorista, el 15,7% de la oferta privada. En mayo la autoridad monetaria acumula un saldo a favor de USD 536 millones por su intervención. Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 42 millones, a 46.185 millones de dólares.

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Bolsas en rojo

Los mercados bursátiles internacionales operaron en baja este martes por esperables toma de ganancias tras las mejoras registradas en la jornada previa y atentos a datos claves, como el precio del petróleo.

Los principales indicadores de Wall Street cedieron hasta 0,7%, luego de conocido un elevado dato de inflación en los EE.UU.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 1,4%, en los 2.792.993 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 15 unidades para la Argentina, en los 511 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York se sucedieron bajas acordes a la tendencia general del mercado. Encabezan las caídas Bioceres (-16,9%), Satellogic (-12,2%), Banco Supervielle (-4,24%), Globant (-4,1%) y Banco Francés (-4,1%).

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Una nueva suba próxima al 4% para la cotización internacional del petróleo potenció los precios de las acciones de empresas ligadas a la actividad. YPF ganó un marginal 0,04%, a USD 44,95, Vista Energy ascendió un 3,7% y Tenaris avanzó 1 por ciento. Mercado Libre rebotó 1,4% después de dos ruedas de profundas pérdidas.

El crudo Brent del Mar del Norte gana un 3,5%, a USD 37,80 el barril con entrega en julio, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI) para junio sube un 3,8%, a 101,80 dólares.

El índice de precios al consumidor estadounidense avanzó 0,6 mensual en abril, en línea con lo esperado. Este registro representó una baja respecto al 0,9% mensual de marzo, afectado por el impacto del conflicto en Medio Oriente. En términos interanuales, el registro fue de 3,8%, levemente por encima de la expectativa de 3,7% anual, así como también del 3,3% anterior.

“El cierre de los mercados este martes ha dejado una sensación de fragilidad, marcada por un dato de inflación en Estados Unidos que ha sacudido los cimientos de la confianza inversora. El IPC de abril se aceleró hasta el 3,8% interanual, superando las previsiones y consolidando su nivel más alto desde mayo de 2023″, explicó Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

“Este repunte, impulsado por una crisis energética sin precedentes donde la gasolina ha subido un 65% en solo seis meses, ha provocado que, por primera vez en tres años, la inflación supere el crecimiento salarial, mermando el poder adquisitivo del consumidor”, añadió Torres.