Hot Sale 2026: hasta cuándo duran la ofertas online, cuál es el mejor horario para comprar y qué se vende más

El ranking de las categorías más visitadas en el primer día mostró en primer lugar la sección del sitio oficial que muestra productos, MegaOfertas

En la edición 2026 del Hot Sale, el segmento de descuentos más agresivos se concentrará en la noche final, cuando entrará en juego una modalidad que busca transformar la experiencia de compra digital a partir de la inmediatez.

Entre las 22 y la medianoche del miércoles 13 de mayo, se activará la sección Mega Boom, con una oferta central: productos de diferentes rubros podrán encontrarse con al menos 50% de rebaja, según la informó el medio Infobae. Esta estructura de promociones temporales redefine el impacto de la fecha en el calendario comercial argentino, al poner el acento en franjas horarias estratégicas y formatos de acceso competitivo.

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Durante la última noche, la expectativa de los consumidores se concentra en acceder primero a las oportunidades, ya que en los eventos con alta demanda los productos con mayor descuento tienden a agotarse rápidamente. La lógica detrás de este sistema se apoya en el comportamiento registrado en años anteriores: las horas finales suelen registrar los picos de actividad y agotamiento de stock en artículos de alta demanda.

Electrodomésticos, unas de las categorías más vendidas

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), “el comportamiento de navegación durante esta edición refleja un consumidor más racional e informado, que investiga, compara precios y analiza opciones antes de concretar una compra. En promedio, los usuarios permanecieron casi 8 minutos dentro del sitio oficial, un indicador que evidencia búsquedas más planificadas y una mayor exploración de promociones, financiación y beneficios".

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El ranking de las categorías más visitadas en el primer día mostró en primer lugar la sección del sitio oficial que muestra productos: MegaOfertas, luego lo siguen Electrodomésticos, Indumentaria, Muebles, Viajes, Deportes, Salud y Belleza, Motos y Autos y Supermercados y bodegas.

Como en ediciones anteriores, Hot Sale cuenta con Cybot, el asistente conversacional impulsado por IA. Los temas más consultados fueron:

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Precios y ofertas TV, audio y gadgets Electrodomésticos y línea blanca Notebooks y PC Cuotas, financiamiento y bancos

Consejos para comprar mejor

Según CECI, estos son los cinco consejos para comprar mejor

“Antes de que comience el evento, activá las notificaciones y registrá tu e-mail para que podamos enviarte las mejores ofertas”. “Guardá tus tiendas como ‘favoritos’, así podrás acceder fácilmente una vez que comience el evento”. “Una vez que comience el evento, buscá los productos de tu interés y hacé clic sobre el mismo para ir a la tienda oficial del vendedor”. “Concretá la compra seleccionando el medio de pago que prefieras y ¡listo! El producto ya es tuyo". “Como último paso, realizá el seguimiento de tu pedido con el código que la empresa te ha proporcionado”.

Y también recomienda:

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Registrarse en los sitios de las empresas participantes para acelerar tu proceso de compra.

Por seguridad, acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial.

Si se encuentra un producto de interés, comprarlo en el momento.

Verificar con anterioridad el límite de tu tarjeta.

Analizar las distintas opciones de pago, los tiempos de entrega disponibles y las políticas de cambios.

Para indumentaria y calzado usar filtros de talle, color y estilo.

Chequear con detenimiento los talles y tener a mano un centímetro para poder tomarte las medidas y asegurarte que el talle sea el indicado.

Realizar el seguimiento de tu pedido con el código que la empresa te ha proporcionado.

En caso de algún inconveniente, comunicarse directamente con la empresa para que te ayuden a resolverlo.

Según CACE, en el arranque del evento hubo más de 5,6 millones de usuarios acumulados con tres picos de tráfico. “Uno a la madrugada, 1:30 del lunes, con 127 mil usuarios simultáneos, otro a las 13:50 del lunes con 140 mil usuarios simultáneos y el último por la noche a las 22:55 triplicando el de la madrugada con 423 mil usuarios simultáneos conectados a la web oficial”, destacó la cámara.

“Estos picos nos muestran consumidores muy analíticos, que están buscando precios competitivos, variedad de productos y financiación. Un comportamiento nuevo y distinto a otros eventos", agregaron los organizadores.

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