Economía

El Banco Central compró dólares casi todos los días del año y se acerca al 80% de la meta para todo 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 70 millones este martes y encadenó 85 jornadas consecutivas con saldo comprador. Las reservas experimentaron una leve suba

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El BCRA hilvanó 85 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian
El BCRA hilvanó 85 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 85 jornadas consecutivas de saldo favorable en el mercado de cambios, a partir de acuerdos y operaciones con el sector privado y organismos públicos. Este martes sumó USD 70 millones y acumula compras por casi USD 7.700 millones en lo que va del año.

Desde el inicio del nuevo régimen monetario en enero, el BCRA incorporó USD 7.691 millones, con abril como el mes de mayor actividad, al anotar 2.769 millones de dólares y hubo una sola rueda en la que no adquirió divisas: el 2 de enero. En los dos días hábiles previos, la entidad había intensificado las compras, superando el ritmo moderado de la primera semana de mayo, cuando no alcanzó los USD 100 millones diarios.

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Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que todavía no ingresó el grueso de los dólares provenientes de la cosecha agrícola, lo que se espera incremente la disponibilidad en el Mercado Libre de Cambios en el corto plazo y amplíe la capacidad de compra del Central.

El avance hacia la meta anual de compras representa un 76,91 por ciento. Sin embargo, la adquisición de dólares del propio Central por parte del Tesoro para afrontar pagos de deuda limitó el crecimiento neto de reservas en el primer trimestre.

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Para mantener el ritmo comprador, el BCRA emitió pesos y evitó esterilizarlos, mientras que el Tesoro absorbió liquidez a través de colocaciones de deuda en moneda local, buscando reducir la presión sobre el tipo de cambio y la inflación.

Las estimaciones oficiales para 2026 proyectan un saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, condicionado por el flujo de divisas y la demanda interna de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, remarcó que estos elementos serán clave para el resultado anual.

La liquidación de la cosecha gruesa aportará una suma relevante de dólares, fortaleciendo las reservas. Al mismo tiempo, nuevas emisiones de deuda corporativa en el exterior podrían aportar más de USD 3.200 millones, según proyecciones de la autoridad monetaria, reforzando la capacidad de intervención y la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales llegaron a USD 46.185 millones, tras un incremento diario de USD 42 millones gracias a las compras de divisas, superando las salidas brutas del Central.

El nivel más alto de reservas bajo la actual gestión se observó en febrero, con USD 46.905 millones, cifra no vista desde 2018. El descenso posterior respondió a pagos de deuda externa y a la volatilidad de los mercados, que afectaron el valor de activos como el oro y los bonos soberanos.

¿Se acelera la compra de divisas?

El BCRA registró una desaceleración en la compra de divisas en lo que va de mayo. De hecho, realizó compras de divisas que se distribuyeron en USD 71 millones el lunes de la semana anterior, USD 69 millones el martes, USD 45 millones el miércoles, USD 35 millones el jueves, USD 110 millones el viernes, USD 136 millones el lunes 11 de mayo y USD 70 millones este martes. Este detalle permite evaluar la dinámica semanal y contrastarla con los meses previos, así como observar el efecto de la política cambiaria.

Al sumar los primeros siete días hábiles del mes, las adquisiciones totalizan USD 536 millones, mientras que en igual lapso de abril se habían alcanzado 1.151 millones de dólares. La diferencia es notoria: en mayo el promedio diario ronda los USD 76,6 millones, frente a los USD 138 millones diarios registrados en abril.

“Más allá del arranque más lento, seguimos proyectando que el BCRA podría igualar (o incluso superar) el ritmo de compras de abril (USD 2.770 millones)”, destacó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En tal sentido, el reporte remarcó que “aún resta que la cosecha gruesa impacte de lleno en el mercado de cambios, lo que debería fortalecer los flujos del agro”. “Por otro, desde el propio equipo económico reforzaron esta visión: el secretario de Política Económica, José Luis Daza, señaló la semana pasada que ‘se viene una avalancha de dólares’, anticipando mayores presiones a la baja sobre el tipo de cambio”.

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