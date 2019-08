– ¿El proyecto de Ley de Presupuesto no puede incluir la validación de la rebaja de la eliminación del IVA sobre los alimentos, ni los cambios en el mínimo no imponible de Ganancias, tiene que forzosamente presentarse por separado, pese a que no signifiquen aumentos de impuestos?

– Los cambios impositivos no se pueden incluir en el Presupuesto, pero sí puede incorporar los efectos sobre las proyecciones fiscales. De todas maneras, esas medidas se han anunciado con vigencia transitoria, no afectan tanto la situación del año próximo. La Ley de Administración Financiera entre los principios que tiene es que el Presupuesto no incluya cambios impositivos. Entonces, lo que debiera ocurrir es que, si hay cambios en los impuestos, en conjunto con la Ley de Presupuesto, que vayan por una ley separada. Si son además, cuestiones que afectan, además, la Coparticipación puede haber una discusión sobre por qué Cámara tienen que entrar.