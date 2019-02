"El mercado empieza a decir 'me voy a dolarizar', pero no hay ningún disparador particular. El trader ve el movimiento, no busca explicaciones, sigue la tendencia y por eso el dólar mayorista vuelve a máximos en más de cuatro meses. Ese es argumento suficiente, cuando las variables empiezan a hacer nuevo máximo o nuevo mínimo", agregó Boggiano.