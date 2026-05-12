América Latina

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia declaró ante la Fiscalía por la compra de crudo con presunto sobreprecio

Mauricio Medinaceli se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para brindar su declaración en calidad de testigo. También se aguarda la presencia del expresidente de YPFB

Guardar
Google icon
El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en una imagen de archivo.
El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en una imagen de archivo.

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, se presentó este lunes en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para declarar ante los fiscales como testigo, en una investigación de presunto sobreprecio en la compra de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A dos semanas de haber sido destituido del cargo en medio de conflictos irresueltos con el combustible, Medinaceli pasó una hora en dependencias policiales y al salir se negó a brindar declaraciones a los medios. “Como las investigaciones están en proceso, me reservo el derecho de opinar sobre cuáles son los casos en los que estoy como testigo”, explicó brevemente a los periodistas locales.

PUBLICIDAD

El caso fue presentado por el vicepresidente Edmand Lara luego de que el canal televisivo DTV revelara en febrero unos documentos sobre la compra de petróleo a la empresa Trafigura, firmados en diciembre de 2025, con presunto sobreprecio en relación con adquisiciones anteriores realizadas a la firma boliviana BoTrading.

Un oficial de la FELCC de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen lleva documentos de la empresa estatal de energía YPFB, en La Paz, Bolivia, 24 de abril de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Un oficial de la FELCC de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen lleva documentos de la empresa estatal de energía YPFB, en La Paz, Bolivia, 24 de abril de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Según la denuncia, YPFB pasó de pagar un precio de 9,10 dólares en 2024 a 20,88 dólares por barril en Pocitos (Argentina), y de 18,41 a 22,88 dólares por barril en Arica (Chile). Según declaró el vicepresidente Lara al presentar la denuncia ante la Fiscalía, “el sobreprecio de cuatro millones de dólares al mes, lo que significa que en estos tres meses el presidente de Yacimientos y sus cómplices le han robado al país 12 millones de dólares”.

PUBLICIDAD

En un comunicado difundido en febrero, YPFB calificó estas denuncias como “tendenciosas” y con el objetivo de “dañar la empresa más valiosa de Bolivia”.

Las investigaciones de este caso llevaron a las autoridades a allanar las oficinas de la estatal petrolera en La Paz y Santa Cruz para recolectar documentación que permita continuar con la investigación.

En ese marco, también fue convocado a declarar el expresidente de YPFB, Yussef Alky, acusado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, quien solicitó la reprogramación de su audiencia al encontrarse fuera del país.

Medinaceli y Alky
El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky.

Bolivia atraviesa desde hace tres años una serie de conflictos por el combustible, que iniciaron con escasez debido a las dificultades de importación durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025) y derivaron en incertidumbre sobre su calidad en la actual gestión de Rodrigo Paz, tras una ola de denuncias de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que el gobierno admitió.

Adicionalmente, surgieron acusaciones de irregularidades en la adquisición de combustible; se detectaron redes de contrabando hacia países vecinos y organizaciones dedicadas al desvío de diésel para la minería ilegal, entre otras irregularidades.

En diciembre, la administración de Paz levantó el subsidio a los combustibles —una política vigente desde 1997 y que suponía uno de los mayores gastos públicos—, lo que se tradujo en el incremento del precio en el mercado, pero permitió asegurar el suministro.

Esta seguidilla de problemas que no terminan de resolverse estuvo acompañada de inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector, en medio de denuncias de “sabotaje” y corrupción.

Temas Relacionados

BoliviacombustibleMauricio MedinaceliYussef AlkyYPFBFuerza Especial de Lucha Contra el CrimenYacimientos Petrolíferos Fiscales BolivianosTrafigura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tribunal chileno otorgó una millonaria pensión a una mujer que mandó matar a su marido

Irma Ovalle Oyarzún fue sentenciada a 20 años de cárcel tras acreditarse que había contratado un sicario para cometer el crimen

Tribunal chileno otorgó una millonaria pensión a una mujer que mandó matar a su marido

12 de mayo 1979: Bajo las camas y el fuego, el amanecer que la dictadura tiñó de sangre en Xiloá, Nicaragua

Lo que comenzó como una mañana de actividades cotidianas y resistencia silenciosa, terminó en un baño de sangre cuando la Guardia Nacional irrumpió con una ferocidad ciega

12 de mayo 1979: Bajo las camas y el fuego, el amanecer que la dictadura tiñó de sangre en Xiloá, Nicaragua

Dos fallecidos y al menos siete lesionados en múltiples accidentes ocurridos en El Salvador

El territorio salvadoreño registró múltiples percances viales que afectó principalmente a motociclistas y pasajeros del transporte colectivo. Socorristas acudieron a atender urgencias y colaborar en la recopilación de indicios para determinar responsabilidades

Dos fallecidos y al menos siete lesionados en múltiples accidentes ocurridos en El Salvador

El Salvador impulsa la inclusión educativa con docentes capacitados para atender a niños con “neurodivergencias”

La reforma educativa salvadoreña impulsa una integración sin precedentes de estudiantes con necesidades diversas, combinando infraestructura accesible, formación docente especializada y una visión renovada sobre la equidad en el acceso al aprendizaje

El Salvador impulsa la inclusión educativa con docentes capacitados para atender a niños con “neurodivergencias”

La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos limitados para Costa Rica

El pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional indica que este sistema permanecerá principalmente sobre el mar Caribe y no se esperan afectaciones graves en el territorio costarricense durante su paso previsto para el próximo fin de semana

La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos limitados para Costa Rica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro respondió críticas de Vicky Dávila por declaraciones contra la hija de Germán Vargas Lleras: “Es cosa de vampiros”

Gustavo Petro respondió críticas de Vicky Dávila por declaraciones contra la hija de Germán Vargas Lleras: “Es cosa de vampiros”

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Loma Negra golpeada por la caída de la actividad: la cementera más grande del país apagará su principal horno hasta noviembre

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 13 de mayo: Alejo se enfrenta a Braulio y Leonor reaparece inesperadamente

INFOBAE AMÉRICA

12 de mayo 1979: Bajo las camas y el fuego, el amanecer que la dictadura tiñó de sangre en Xiloá, Nicaragua

12 de mayo 1979: Bajo las camas y el fuego, el amanecer que la dictadura tiñó de sangre en Xiloá, Nicaragua

Dos fallecidos y al menos siete lesionados en múltiples accidentes ocurridos en El Salvador

El Salvador impulsa la inclusión educativa con docentes capacitados para atender a niños con “neurodivergencias”

La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos limitados para Costa Rica

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

ENTRETENIMIENTO

Samsung respondió a la demanda de Dua Lipa por el uso de su imagen en empaques de televisores: “Negamos cualquier acusación de uso indebido”

Samsung respondió a la demanda de Dua Lipa por el uso de su imagen en empaques de televisores: “Negamos cualquier acusación de uso indebido”

Nuevo obstáculo para Blake Lively en la recta final de su disputa legal con Justin Baldoni

“El Grinch” tendría una nueva versión en live-action: qué se sabe hasta ahora

Tras casi 10 años de ausencia, Jamiroquai confirma su regreso a Latinoamérica: fechas, ciudades, boletos y más

“La Odisea” de Christopher Nolan: quién es quién en el reparto más ambicioso del año