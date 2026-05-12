Abelardo de la Espriella calificó de ignorante a María Lucía Fernández tras ser cuestionado sobre derecho: “¿En su gobierno se puede gobernar sin ética?”

El aspirante insistió en la necesidad de distinguir entre normas jurídicas y valores personales, denunciando malinterpretaciones de sus palabras cuando se abordan desde una perspectiva mediática - crédito Noticias Caracol

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y María Lucía Fernández, periodista de Noticias Caracol, protagonizaron un tenso cruce sobre ética y derecho: el candidato calificó de ignorante a la periodista por cuestionar la diferencia entre ética y normas jurídicas en política.

De la Espriella sostuvo un tenso intercambio con Fernández al ser interrogado sobre la relación entre ética y derecho.

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La periodista preguntó por una frase de años atrás del candidato sobre la ética: “Me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho; fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, ¿en un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética?”.

En respuesta, De la Espriella recalcó su posición: ambos conceptos son distintos y, en su opinión, solo quienes poseen formación jurídica pueden comprenderlos cabalmente: “Son dos cosas distintas y te voy a explicar por qué; esta es una discusión filosófica que no me la inventé yo. Antes, la norma jurídica que se aplicaba a las personas era la norma moral, la del juzgador, la ética del juez. Si el juez consideraba, por ejemplo, que era inmoral lo que hacía la otra persona, le castigaba”.

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La entrevista televisiva entre el aspirante presidencial y la periodista expuso divergencias al abordar la relación entre principios morales y las normas legales, cuando se discutieron implicaciones en el ejercicio del poder político - crédito Nathalia Angarita / Reuters

Añadió: “La gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regula la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares. Por ejemplo, en Francia, en los años ochenta, el aborto era un delito. Hoy está subsidiado por el Estado. Pero era un delito porque era éticamente considerado o era inmoral. El derecho cambió esa visión y es hoy el Estado el que subsidia eso. Eso fue malinterpretado, yo sé lo que dije. Es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda”.

La periodista insistió sobre la ética en la política que guiaría a de la Espriella en caso de gobernar. El candidato reafirmó: “Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado doscientas veces”, en diálogo con el medio televisivo citado.

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Frente a la insistencia, de la Espriella respondió: “Ah, que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho, claro, son dos cosas distintas, pero esa es la ética del profesional del derecho.”

La tensión subió cuando Fernández preguntó por el motivo de la discusión, a lo que el candidato replicó: “No, yo no estoy peleando. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad, porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es la ética y otro es el derecho”.

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La postura del candidato respecto a la separación conceptual entre moral pública y leyes despertó respuestas críticas, especialmente tras referirse a periodistas con términos despectivos - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

La periodista le objetó que sus frases no eran solo para abogados: “Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Y las frases son para el pueblo y no solo para el candidato.” De la Espriella aclaró: “No, no, no, pero perdóname. Yo no era candidato. Yo era un litigante.”

Aclarando episodios anteriores, de la Espriella precisó: “Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, fue otra colega tuya la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije: ‘No todo lo que es inmoral o antiético es ilegal’, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa”.

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Para fundamentar su postura, de la Espriella puso como ejemplo polémicas en el canal de televisión colombiano Caracol: “Entonces, por ejemplo, a ti te parece que una cosa... Eh, no me voy lejos, los supuestos acosos en Caracol. Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo y mira qué buena frontera revisarla, a propósito de que eso está tan en boga en este canal”.

Cabe recordar que en las últimas semanas, el canal ha estado en el centro de la atención pública a raíz de denuncias sobre conductas indebidas en su entorno laboral, lo que ha generado un debate nacional sobre la distinción entre responsabilidades penales y la ética profesional.

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La intervención mediática enfrentó posturas encontradas sobre la función de los valores personales en la administración pública y la importancia de la regulación normativa - crédito Nathalia Angarita / Reuters

El candidato remarcó la importancia de separar los planos: “Uno tiene que tener clara la diferencia, porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad, y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir: ‘Qué buena pregunta, amiga periodista’. No, te estoy diciendo lo que es porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar.”