México

La ciencia lo confirma: el agua de jamaica es un poderoso antioxidante que reduce la hipertensión y el colesterol

Un vaso de esta bebida tradicional puede protegerte y sumar antioxidantes sin riesgos, según expertos mexicanos

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Ilustración de una mujer con cabello oscuro y un vestido claro, sonriendo mientras sostiene un vaso de agua de jamaica con hielo, rodeada de flores de hibisco.
Los antioxidantes presentes en la jamaica contribuyen a contrarrestar el daño celular causado por el estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alimentos naturales con efectos comprobados y libre de toxicidad posiciona a la flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) como producto estratégico en la dieta mexicana.

Ante el aumento de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad y diabetes, la jamaica representa una alternativa respaldada por evidencia científica.

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México figura entre los diez principales productores mundiales, de acuerdo con especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

La flor de jamaica se distribuye en todo el país en presentaciones como flor seca, extractos y bebidas, disponibles en mercados, tiendas de abarrotes y supermercados.

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hibiscus, té, pétalos, infusión, té de hibisco, bebida caliente herbal, pétalos de hibisco deshidratados.- (Imagen ilustrativa Infobae)
La jamaica destaca entre las bebidas mexicanas por su aporte de antioxidantes sin efectos tóxicos ni riesgos para la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un vaso de agua de jamaica preparado con flor seca nacional contiene compuestos antioxidantes, como flavonoides y antocianinas, que aportan beneficios a la salud, de acuerdo con los especialistas.

La jamaica no presenta actividad tóxica ni dañina para los genes humanos en los extractos evaluados, lo que confirma su seguridad para el consumo.

La flor de jamaica en México: origen, variedades y cultivo

Originaria de Asia tropical, la jamaica llegó a México en la época colonial y hoy destaca entre más de 500 especies de Hibiscus.

El cultivo comercial se concentra en seis variedades internacionales de Hibiscus sabdariffa, reconocibles por el color y tamaño de sus copas.

La planta requiere más de once horas de luz diaria para alcanzar su máximo rendimiento y su ciclo vital varía entre uno y dos años, dependiendo de la variedad y fertilidad del suelo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El agua de jamaica es una forma sencilla de sumar compuestos antioxidantes a la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes de la jamaica disminuyen presión arterial y colesterol

De acuerdo con la revisión desarrollada por Oscar Montaño Arango, José Ramón Corona Armenta y otros investigadores de la UAEH, la flor de jamaica no presenta toxicidad y puede usarse de forma segura como diurético, antioxidante y complemento alimenticio.

Una encuesta realizada con expertos identificó 21 subproductos de jamaica con relevancia en medicina alternativa, desinfección de alimentos y superficies, y como complemento alimenticio en bebidas y aceites.

En México, casi un tercio de la población adulta vive con hipertensión, y el 37% de la misma presenta obesidad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI).

El consumo regular de la flor y sus extractos, como en la presentación de agua de jamaica, se emplea como agente antioxidante, antihipertensivo y reductor de colesterol, además de integrarse en terapias preventivas ante enfermedades metabólicas, según los datos de los especialistas.

Gaseosa natural, jamaica, jengibre, menta, bebida refrescante – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El color rojo intenso de la jamaica es indicador de su riqueza en antioxidantes benéficos para el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulación y retos para el sector productor de jamaica

La Secretaría de Economía mantiene vigente la NMX-FF-115-SCFI-2010, norma que establece los estándares de calidad para la flor de jamaica destinada al consumo humano en México y que continúa siendo la referencia regulatoria principal hasta 2026.

A pesar de la regulación, la cadena de valor enfrenta retos como carencias en almacenamiento, control de calidad y financiamiento, además de la falta de organización entre productores.

La jamaica está disponible en todo el país en presentaciones como flor seca, extractos y bebidas.

El fortalecimiento del sector requiere tecnificación, capacitación y promoción de la investigación para desarrollar nuevos subproductos y patentes integradas en toda la cadena de valor, para mejorar la competitividad y aprovechar el potencial del producto, indican los investigadores de la UAEH.

Primer plano de una gelatina de flor de jamaica roja y brillante en un plato blanco, decorada con hojas de menta y rodajas de fresa sobre una mesa de madera.
Incorporar jamaica en la alimentación puede apoyar la prevención de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centros de investigación mexicanos impulsan innovación y desarrollo

Diversos centros de investigación y universidades mexicanas mantienen proyectos sobre los beneficios de la jamaica y sus extractos para la salud pública.

Estas instituciones han sistematizado evidencia sobre su eficacia como antimicrobiano y antioxidante natural, lo que permite proyectar la generación local de productos para la industria alimentaria y médica, señalan los expertos.

De acuerdo con los especialistas de la UAEH, los mayores beneficios de la jamaica en México se encuentran en sus aplicaciones en medicina alternativa, desinfección y como complemento alimenticio, mostrando resultados positivos en la reducción y prevención de enfermedades crónicas como la hipertensión y niveles elevados de colesterol.

Los extractos de jamaica han mostrado potencial para reducir marcadores asociados a la inflamación y el colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los extractos de jamaica han mostrado potencial para reducir marcadores asociados a la inflamación y el colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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