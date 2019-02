Por eso, el último informe que le acercó el economista tuvo un fuerte impacto en el semblante de Macri, al describir no sólo una situación muy cruda sino también un panorama muy complejo hasta octubre, es decir a la hora de ir a las urnas: una economía que tendrá un recorrido mediocre y una inflación que seguirá alta a pesar del plan de "emisión cero". "El derrame del crecimiento del campo no va a llegar a la gente, no se va a sentir en la calle, porque el resto va a seguir muy flojo y el consumo no va a repuntar", explica.