Daniel Noboa viajará a Washington con una agenda cargada de visitas al Capitolio, la OEA y el BID

El presidente Daniel Noboa. (Isaac Castillo/Presidencia de la República)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, oficializó su viaje a Estados Unidos para cumplir una agenda diplomática en Washington D.C., que incluirá actividades en la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Congreso estadounidense y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance.

La visita fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 380, suscrito el 11 de mayo de 2026, en el que el mandatario declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará en el viaje oficial a Estados Unidos, previsto entre el 12 y el 17 de mayo. El documento también dispone poner en conocimiento de la Asamblea Nacional la salida del país, conforme a lo establecido en la Constitución ecuatoriana.

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Según el boletín difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Noboa cumplirá entre el 13 y el 14 de mayo una agenda de alto nivel junto a la canciller Gabriela Sommerfeld. El eje de la visita será la consolidación de la asociación estratégica entre Ecuador y Estados Unidos sobre tres áreas: seguridad, migración ordenada y digna, y comercio e inversiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Uno de los actos centrales será la participación del presidente ecuatoriano en una sesión protocolaria del Consejo Permanente de la OEA. De acuerdo con la Cancillería, en ese espacio Ecuador buscará reafirmar su compromiso con la cooperación hemisférica en seguridad y lucha contra el crimen organizado. Noboa también mantendrá una reunión con el secretario general del organismo regional.

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La agenda contempla además una reunión con el vicepresidente estadounidense, James David Vance, quien también ejerce como presidente del Senado. En ese encuentro, según la información oficial, se abordará el trabajo conjunto en materia de seguridad, comercio e inversiones, con el objetivo de fortalecer la alianza entre ambos países.

En el Congreso de Estados Unidos, Noboa mantendrá una reunión bipartidista con senadores y encuentros individuales con legisladores considerados clave por el Gobierno ecuatoriano. La Cancillería señaló que esos contactos buscan reforzar los lazos de cooperación política, económica y de seguridad entre Quito y Washington.

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El vicepresidente J. D. Vance habla con periodistas en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, el miércoles 1 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

El mandatario también participará el 13 de mayo en la CHLI Annual Gala Leadership Awards, organizada por The Congressional Hispanic Leadership Institute. En ese marco recibirá el Premio Internacional de los Fundadores 2026, en reconocimiento, según el boletín oficial, a su liderazgo y a su trabajo en seguridad, fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, competitividad económica y generación de oportunidades para los ecuatorianos.

La visita incluirá una agenda económica en el BID. Noboa tiene previsto reunirse con el presidente del organismo y participar en un conversatorio con el Directorio y la Alta Administración. En esos espacios, el Gobierno prevé tratar prioridades de desarrollo, inversión y fortalecimiento de proyectos orientados al crecimiento económico y social del país.

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En paralelo, la canciller Gabriela Sommerfeld participará en la firma de un instrumento de cooperación entre la Academia Diplomática del Ecuador y su institución homóloga en Estados Unidos. Además, transmitirá el interés ecuatoriano en iniciar negociaciones del Acuerdo 123 sobre cooperación en energía nuclear de uso civil, bajo el marco de los compromisos internacionales y la legislación nacional.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, habla en una rueda de prensa durante el evento 'El futuro de la migración laboral y la movilidad del talento humano en América Latina' este jueves, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

El viaje se produce en un momento en el que el Gobierno ecuatoriano busca profundizar su relación con Washington, especialmente en temas de seguridad y cooperación internacional. La Cancillería presentó la agenda como parte de una estrategia de largo plazo basada en confianza mutua, defensa de valores democráticos y promoción de oportunidades para el desarrollo.

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Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos han sido una de las constantes de la política exterior ecuatoriana desde el siglo XIX. Washington reconoció la independencia ecuatoriana en 1832, apenas dos años después de la creación de la República. Estados Unidos se mantiene como uno de los principales socios comerciales y el mayor destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, además de un actor clave en programas de cooperación técnica y financiera.