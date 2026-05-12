Tecno

Cuánto tiempo tarda WhatsApp en cerrar de forma definitiva una cuenta que no se utiliza

Descubre qué ocurre con tus mensajes, fotos y contactos cuando la cuenta se borra por inactividad, y sigue los pasos recomendados por la plataforma para cambiar de número sin perder información

Guardar
Google icon
WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
Qué pasa con las cuentas inactivas en WhatsApp y cómo evitar la eliminación automática según la política oficial - (Foto: Meta)

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, pero qué sucede con las cuentas que quedan inactivas. Para proteger la privacidad, limitar la retención de datos y mantener la seguridad, la aplicación elimina de forma definitiva las cuentas que permanecen inactivas durante más de 120 días.

Esta política es relevante porque garantiza que los datos personales no se queden almacenados indefinidamente, y ayuda a liberar los recursos de la plataforma para nuevos usuarios.

PUBLICIDAD

La medida también responde a la necesidad de mantener la integridad de la red y proteger a los usuarios de posibles riesgos asociados a cuentas inactivas, como el robo de identidad o el uso indebido de información personal.

WhatsApp logo
Una simple notificación en WhatsApp puede convertirse en un secuestro digital - (Fotomontaje Infobae)

¿Qué se considera una cuenta inactiva en WhatsApp?

Una cuenta se considera inactiva cuando el usuario no se conecta a WhatsApp durante 120 días consecutivos. No basta con tener la app instalada en el dispositivo; es necesario que haya una conexión activa a internet. Si el usuario mantiene el teléfono desconectado de la red o no abre la aplicación, la cuenta entra en estado de inactividad.

PUBLICIDAD

Cuando la cuenta está inactiva, es posible que otros usuarios vean que la foto de perfil ha desaparecido o que reciban una notificación indicando que el perfil fue eliminado automáticamente.

¿Qué sucede cuando WhatsApp elimina una cuenta inactiva?

Al superar los 120 días de inactividad, WhatsApp elimina la cuenta y todos los contactos guardados en ella. Sin embargo, el contenido almacenado localmente en el dispositivo (como fotos, videos y mensajes) permanece allí hasta que el usuario decida borrar la aplicación del teléfono.

Si la persona vuelve a registrarse en WhatsApp en el mismo dispositivo, podrá acceder a ese contenido local, pero la cuenta como tal será nueva y no conservará los datos de la nube ni los chats almacenados en los servidores de la plataforma.

¿Cómo evitar la eliminación de una cuenta por inactividad?

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Así funciona la política de cuentas inactivas en WhatsApp y cómo gestionar el cambio de número con seguridad - (Meta)

La forma más sencilla de mantener activa una cuenta es conectarse periódicamente a WhatsApp. Basta con abrir la aplicación y tener acceso a internet para que el contador de inactividad se reinicie.

Este proceso es importante para quienes viajan, cambian de número o dejan de usar el servicio temporalmente y desean conservar sus chats y configuraciones.

Cómo cambiar de número en WhatsApp sin perder tus datos

Cambiar de número en WhatsApp es una práctica común, ya sea por mudanza, cambio de operador o motivos personales. WhatsApp facilita esta transición mediante una función oficial que permite migrar chats, grupos, listas de difusión y archivos multimedia de forma segura.

Pasos previos antes de cambiar de número

  • Asegúrate de que tu cuenta esté activa y funcionando con el número antiguo.
  • Verifica que el nuevo número pueda recibir mensajes SMS o llamadas, ya que WhatsApp enviará un código de verificación.
  • Instala la tarjeta SIM del nuevo número en el dispositivo antes de comenzar el proceso.
  • Realiza una copia de seguridad de los chats en Google Drive (Android) o iCloud (iOS).
Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la aplicación de WhatsApp abierta, mostrando una lista de chats con nombres y mensajes en español.
WhatsApp y la gestión digital responsable: eliminación de cuentas inactivas y migración segura de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso paso a paso

  1. Inserta la SIM con el nuevo número.
  2. Abre WhatsApp y accede a Ajustes > Cuenta > Cambiar número.
  3. Ingresa ambos números en formato internacional y sigue las instrucciones.
  4. WhatsApp migrará todos tus datos, incluyendo chats, grupos y configuraciones, al nuevo número.

Precauciones y recomendaciones

  • Evita usar aplicaciones de terceros para transferir datos entre números, ya que pueden poner en riesgo la privacidad y la seguridad de tu información.
  • Utiliza siempre los mecanismos oficiales de WhatsApp para realizar cambios de número o restaurar cuentas.
  • Haz copias de seguridad manuales periódicas para garantizar la protección de tus datos.

En un mundo donde la vida digital es cada vez más relevante, gestionar adecuadamente la actividad y los datos en aplicaciones como WhatsApp es fundamental para proteger la privacidad y mantener la continuidad de la comunicación.

Mantener la cuenta activa, migrar los datos correctamente al cambiar de número y evitar el uso de apps no oficiales son pasos clave para una experiencia segura y eficiente en la plataforma. Así, puedes estar seguro de que tus recuerdos, contactos y conversaciones seguirán protegidos sin importar los cambios en tu vida o en tus dispositivos.

Temas Relacionados

WhatsAppCuenta inactivaAppTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google detecta el primer ciberataque desarrollado completamente con inteligencia artificial

Investigadores de Google identificaron un exploit zero-day creado mediante modelos de lenguaje, marcando un nuevo escenario para la ciberseguridad

Google detecta el primer ciberataque desarrollado completamente con inteligencia artificial

Cómo simular con una foto tuya que apareces en una transmisión oficial del Mundial 2026 usando IA: guía paso a paso

Fotos, prompts y apps de animación permiten a cualquier usuario crear secuencias realistas en estadios llenos, llevando la pasión futbolera a nuevas fronteras

Cómo simular con una foto tuya que apareces en una transmisión oficial del Mundial 2026 usando IA: guía paso a paso

Cómo ganar dinero en YouTube y convertirte en influencer: claves para monetizar tu canal

El éxito requiere enfoque en nichos, publicaciones regulares y una gestión profesional, aprovechando el alcance y las herramientas de analítica para crecer de forma sostenible

Cómo ganar dinero en YouTube y convertirte en influencer: claves para monetizar tu canal

¿Es seguro limpiar la lavadora con vinagre?, esto dicen los fabricantes

Aunque el vinagre es popular en redes por sus propiedades desinfectantes, los expertos advierten que su uso frecuente puede dañar gomas y mangueras del electrodoméstico

¿Es seguro limpiar la lavadora con vinagre?, esto dicen los fabricantes

Fraudes corporativos con IA: así copian voces y rostros de directivos para cometer estafas

El crecimiento de los deepfakes corporativos está impulsando una nueva generación de fraudes financieros altamente personalizados

Fraudes corporativos con IA: así copian voces y rostros de directivos para cometer estafas

DEPORTES

Conmoción en la NBA por la muerte de un jugador de Memphis Grizzlies a los 29 años: “Estamos devastados”

Conmoción en la NBA por la muerte de un jugador de Memphis Grizzlies a los 29 años: “Estamos devastados”

La particular obra que inició la selección argentina en su búnker durante el Mundial 2026: “Para que se sientan como en casa”

La inversión de 13 millones y medio de dólares que realizó Lionel Messi en Barcelona

“Me sacudió a traición, como un cobarde”: fuertes declaraciones del boxeador que retuvo el título tras recibir un descalificador golpe en la lona

La decisión que tomó Marcelo Bielsa tras la sorpresiva candidatura de Luis Suárez para el Mundial 2026

TELESHOW

La intimidad de Maxi López y sus hijos para organizar la cena familiar: pizza, debate “healthy” y humor

La intimidad de Maxi López y sus hijos para organizar la cena familiar: pizza, debate “healthy” y humor

El contrapunto entre el abogado del tatuador de Duki y Maru Duffard en Infobae al Mediodía: “No se hace un tatuaje más con él”

Furor y controversia: las opiniones de los famosos sobre la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

Evelyn Von Brocke enfrentó las críticas por la foto que publicó tras la muerte de su padre: “¿Cuál es el problema?”

Anna del Boca contó cuál será su particular jugada si entra a Gran Hermano: “Actoral”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana clasifica a la Guardia Revolucionaria de Irán y a Hizbulá como organizaciones terroristas

República Dominicana clasifica a la Guardia Revolucionaria de Irán y a Hizbulá como organizaciones terroristas

Retiran alimento congelado para perros tras detectar salmonella que amenaza a mascotas y personas

El festival de Cannes comenzó con la Palma de Oro para Peter Jackson y un vibrante discurso de Jane Fonda

La energía solar incrementa su participación en la matriz energética de El Salvador y representa el 9,09 % de la generación en marzo

La educación vial se refuerza con parque móvil para niños en El Salvador