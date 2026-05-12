Cuánto tiempo tarda WhatsApp en cerrar de forma definitiva una cuenta que no se utiliza

Qué pasa con las cuentas inactivas en WhatsApp y cómo evitar la eliminación automática según la política oficial - (Foto: Meta)

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, pero qué sucede con las cuentas que quedan inactivas. Para proteger la privacidad, limitar la retención de datos y mantener la seguridad, la aplicación elimina de forma definitiva las cuentas que permanecen inactivas durante más de 120 días.

Esta política es relevante porque garantiza que los datos personales no se queden almacenados indefinidamente, y ayuda a liberar los recursos de la plataforma para nuevos usuarios.

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La medida también responde a la necesidad de mantener la integridad de la red y proteger a los usuarios de posibles riesgos asociados a cuentas inactivas, como el robo de identidad o el uso indebido de información personal.

Una simple notificación en WhatsApp puede convertirse en un secuestro digital - (Fotomontaje Infobae)

¿Qué se considera una cuenta inactiva en WhatsApp?

Una cuenta se considera inactiva cuando el usuario no se conecta a WhatsApp durante 120 días consecutivos. No basta con tener la app instalada en el dispositivo; es necesario que haya una conexión activa a internet. Si el usuario mantiene el teléfono desconectado de la red o no abre la aplicación, la cuenta entra en estado de inactividad.

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Cuando la cuenta está inactiva, es posible que otros usuarios vean que la foto de perfil ha desaparecido o que reciban una notificación indicando que el perfil fue eliminado automáticamente.

¿Qué sucede cuando WhatsApp elimina una cuenta inactiva?

Al superar los 120 días de inactividad, WhatsApp elimina la cuenta y todos los contactos guardados en ella. Sin embargo, el contenido almacenado localmente en el dispositivo (como fotos, videos y mensajes) permanece allí hasta que el usuario decida borrar la aplicación del teléfono.

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Si la persona vuelve a registrarse en WhatsApp en el mismo dispositivo, podrá acceder a ese contenido local, pero la cuenta como tal será nueva y no conservará los datos de la nube ni los chats almacenados en los servidores de la plataforma.

¿Cómo evitar la eliminación de una cuenta por inactividad?

Así funciona la política de cuentas inactivas en WhatsApp y cómo gestionar el cambio de número con seguridad - (Meta)

La forma más sencilla de mantener activa una cuenta es conectarse periódicamente a WhatsApp. Basta con abrir la aplicación y tener acceso a internet para que el contador de inactividad se reinicie.

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Este proceso es importante para quienes viajan, cambian de número o dejan de usar el servicio temporalmente y desean conservar sus chats y configuraciones.

Cómo cambiar de número en WhatsApp sin perder tus datos

Cambiar de número en WhatsApp es una práctica común, ya sea por mudanza, cambio de operador o motivos personales. WhatsApp facilita esta transición mediante una función oficial que permite migrar chats, grupos, listas de difusión y archivos multimedia de forma segura.

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Pasos previos antes de cambiar de número

Asegúrate de que tu cuenta esté activa y funcionando con el número antiguo.

Verifica que el nuevo número pueda recibir mensajes SMS o llamadas, ya que WhatsApp enviará un código de verificación.

Instala la tarjeta SIM del nuevo número en el dispositivo antes de comenzar el proceso.

Realiza una copia de seguridad de los chats en Google Drive (Android) o iCloud (iOS).

WhatsApp y la gestión digital responsable: eliminación de cuentas inactivas y migración segura de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso paso a paso

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Inserta la SIM con el nuevo número. Abre WhatsApp y accede a Ajustes > Cuenta > Cambiar número. Ingresa ambos números en formato internacional y sigue las instrucciones. WhatsApp migrará todos tus datos, incluyendo chats, grupos y configuraciones, al nuevo número.

Precauciones y recomendaciones

Evita usar aplicaciones de terceros para transferir datos entre números, ya que pueden poner en riesgo la privacidad y la seguridad de tu información.

Utiliza siempre los mecanismos oficiales de WhatsApp para realizar cambios de número o restaurar cuentas.

Haz copias de seguridad manuales periódicas para garantizar la protección de tus datos.

En un mundo donde la vida digital es cada vez más relevante, gestionar adecuadamente la actividad y los datos en aplicaciones como WhatsApp es fundamental para proteger la privacidad y mantener la continuidad de la comunicación.

Mantener la cuenta activa, migrar los datos correctamente al cambiar de número y evitar el uso de apps no oficiales son pasos clave para una experiencia segura y eficiente en la plataforma. Así, puedes estar seguro de que tus recuerdos, contactos y conversaciones seguirán protegidos sin importar los cambios en tu vida o en tus dispositivos.

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