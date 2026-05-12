Un referente de la City londinense recortó su previsión de crecimiento para la Argentina tras “un primer trimestre decepcionante”

Oxford Economics rebajó sus expectativas de crecimiento para Argentina y señaló riesgos elevados en el entorno económico (Reuters)

Un informe de Oxford Economics publicado hoy, consultora con sede en Londres, recortó su proyección de expansión para la economía argentina en 2026. Según el documento, la decisión respondió a “un primer trimestre decepcionante” y a la persistencia de factores de riesgo en el entorno macroeconómico. El texto de la firma británica analizó que “un sector externo pujante puede compensar un crecimiento decepcionante en el primer trimestre”, aunque advirtió sobre la fragilidad de la demanda interna y la volatilidad de los mercados.

De acuerdo con el reporte, la consultora ahora prevé para el año próximo un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,7%. El nuevo cálculo de Oxford Economics se ubica por debajo del consenso de analistas locales, que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), esperan una expansión del 2,8% en 2026. Además, se sitúa aún más lejos de la última actualización del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en abril recortó su pronóstico de avance del PBI argentino de 4% a 3,5% para el mismo período.

PUBLICIDAD

El informe de la consultora londinense resaltó que “la puntuación de riesgo de mercado es alta y refleja el impacto de las políticas no convencionales de la administración anterior, incluyendo controles de precios y de capital, así como la debilidad de la demanda interna”. El documento señaló que Argentina continúa siendo una economía con baja apertura y que su producción “se encuentra estancada desde el fin del auge de los commodities hace una década”. Además, destacó que, aunque la demanda interna creció en 2025 por la fortaleza artificial del peso, “el levantamiento de los controles de capital, la nueva política cambiaria y una desinflación más lenta probablemente llevarán a una corrección de la demanda”.

Entre los factores de riesgo, Oxford Economics identificó que “la puntuación de riesgo de costo de mercado de 8.0 es extremadamente elevada y mucho mayor que el promedio latinoamericano”. El informe atribuyó esta situación a “décadas de malas políticas que llevaron a costos inflados, pérdida de competitividad, restricciones de oferta y un marco normativo que desalentó la inversión”.

PUBLICIDAD

El análisis también apuntó a las medidas implementadas desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Según el reporte, “desde que Milei asumió el cargo, el gobierno detuvo la financiación monetaria del déficit por parte del banco central” y “se observó una reducción notable en las tasas de inflación mensual”. A pesar de estos cambios, la firma advirtió que “la puntuación de riesgo cambiario es de 7.7, muy por encima del promedio latinoamericano”.

Como parte de su diagnóstico sobre el tipo de cambio, el informe consignó que “el gobierno de Milei devaluó la moneda un 54% como una de sus primeras medidas en diciembre de 2023 y estableció un crawling peg del 2% mensual”. La consultora anticipó que “esperamos corregir la sobrevaluación del peso hacia fines de 2026”.

PUBLICIDAD

En el apartado sobre crédito soberano, el documento remarcó que “la puntuación de riesgo soberano de 5.8 está afectada por los múltiples defaults del país y la escasez de liquidez en dólares estadounidenses”. Además, recordó que “Argentina tiene una calificación crediticia inferior a grado de inversión y MSCI la degradó en 2021 a la categoría de ‘economía independiente’”. Como contrapartida, el informe destacó que “Moody’s mejoró la calificación crediticia de Argentina de Caa3 a Caa1” en el último año.

Las previsiones de la consultora londinense quedan por debajo de las cifras del FMI y del consenso de analistas locales (Oxford Economics)

El texto de Oxford Economics también advirtió sobre la sostenibilidad de la deuda pública: “A pesar de un menor riesgo de default en 2026, persisten los desafíos, ya que la deuda pública solo es sostenible con tasas de interés reales negativas y los problemas de solvencia y liquidez continúan”. El monitoreo de riesgo general para el país se mantuvo elevado: “La puntuación general de riesgo económico de Argentina de 7.7 es alta, muy por encima del promedio latinoamericano de 5.8”.

PUBLICIDAD

El reporte de la consultora británica repasó que “desde que Milei asumió en diciembre de 2023, Argentina ha experimentado profundos cambios de política”. A pesar de ese giro, el estudio remarcó que “aún enfrenta importantes cuellos de botella estructurales e incertidumbre en torno a las reformas, lo que genera incertidumbre política y baja confianza de los inversores”. El documento valoró la posibilidad de que la reactivación del sector externo impulse la economía, aunque advirtió que “esto podría respaldar el crecimiento del PBI en el mediano plazo”, sujeto a la evolución de los factores de riesgo.

En cuanto al crédito comercial, el informe indicó que “el riesgo de crédito comercial de Argentina —una medida del riesgo de repago del sector privado— de 10 sigue estando por encima del promedio latinoamericano de 8.2”.

PUBLICIDAD

La comparación con otros pronósticos refleja la cautela de Oxford Economics. Mientras el REM del BCRA recogió que el consenso de analistas nacionales espera una mejora del 2,8% en 2026 y el FMI ajustó su proyección a 3,5%, la consultora británica se mostró más conservadora al ponderar la evolución de la demanda y la persistencia de los riesgos macroeconómicos.