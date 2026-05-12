Autoridades emiten alerta sanitaria en este estado por calor extremo y riesgo de deshidratación

La advertencia de calor extremo afecta a Phoenix y el condado de Maricopa, exponiendo a más de 2 millones de residentes a temperaturas récord para mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una advertencia oficial de calor extremo afecta a Phoenix, el condado de Maricopa y el área metropolitana de Arizona desde el martes 12 de mayo de 2026, debido a temperaturas que superan los valores normales para esta época del año y suponen peligros específicos para la salud pública, como golpes de calor y deshidratación, especialmente en poblaciones vulnerables. Más de 2.000.000 de residentes han recibido pautas estrictas de precaución frente a este fenómeno, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que coordinan la activación de centros de enfriamiento en múltiples ubicaciones de la región.

La advertencia, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y confirmada por la NOAA, contempla máximas previstas de 40,5 °C–42,7 °C [105–109 °F] hasta la noche del martes. La situación ha iniciado el refuerzo de protocolos de emergencia con la apertura de centros de enfriamiento. Según el NWS, quienes trabajan al aire libre, las personas mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes carecen de aire acondicionado son quienes enfrentan mayor impacto ante este escenario.

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El fenómeno ocurre dentro de un contexto de aumento sostenido de las temperaturas en el suroeste de Estados Unidos. Informes tanto de la NOAA como del NWS señalan que estos valores representan una diferencia de más de 5 °C (9 °F) respecto al promedio habitual para mayo en Phoenix, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar medidas preventivas en toda la comunidad.

¿Qué es una advertencia de calor extremo y cuáles son los grupos afectados?

Una advertencia de calor extremo es un aviso formal emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) al pronosticarse temperaturas sustancialmente superiores a los estándares normales, con riesgos para la salud como golpe de calor y enfermedades asociadas. En este episodio, la alerta alcanza Phoenix, Mesa, Chandler, Scottsdale, Glendale, Tempe y otros puntos del condado de Maricopa, abarcando a más de 2.000.000 de residentes, según datos actualizados del NWS y del Departamento de Salud de Arizona.

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De acuerdo con el NWS, “las temperaturas pueden provocar enfermedades asociadas al calor, como agotamiento o golpe de calor, en periodos muy cortos de exposición al sol”. El riesgo afecta principalmente a trabajadores al aire libre, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes se ven obligados a permanecer en espacios sin aire acondicionado.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y la NOAA prevén máximas de hasta 42,7 °C, superando en más de 5 °C los estándares históricos para la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se produce esta ola de calor histórica en mayo en Phoenix?

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y registros históricos del NWS, las máximas esperadas típicamente para la segunda semana de mayo en Phoenix oscilan entre 35 °C y 36,7 °C (95–98 °F). La previsión actual del NWS, de hasta 42,7 °C [109 °F], implica una diferencia de más de 5 °C respecto al promedio histórico para este periodo. Esta diferencia convierte a la presente ola de calor en un evento atípico en la región en mayo, con implicancias sanitarias y sociales de alcance regional.

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El NWS añade que “los episodios de calor extremo tempranos pueden ser más peligrosos porque la población no está totalmente aclimatada al calor tras los meses fríos”. Está previsto que las temperaturas mínimas nocturnas no bajen de 21 °C (70 °F), lo que dificulta la recuperación del cuerpo ante el estrés térmico acumulado.

¿Qué medidas emitió el NWS y la Oficina de Emergencias del Condado de Maricopa, Arizona?

Frente a la advertencia, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y la Oficina de Emergencias del Condado de Maricopa, Arizona instaron de forma específica a:

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Beber agua de manera regular, incluso aunque no se perciba sed.

Buscar refugio en áreas con aire acondicionado o acudir a centros de enfriamiento gratuitos habilitados por las autoridades.

gratuitos habilitados por las autoridades. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 18:00 .

y las . Usar ropa ligera, clara y holgada.

Bajo ninguna circunstancia dejar a personas mayores, niños o mascotas en vehículos estacionados.

Limitar o posponer toda actividad física intensa al aire libre.

Según el NWS, “el golpe de calor es una emergencia médica; ante síntomas como confusión, mareos, náuseas o pérdida de conciencia, se debe buscar atención inmediata”.

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¿Dónde están los centros de enfriamiento y cómo puede acceder la población?

El condado de Maricopa ha habilitado centros de enfriamiento para quienes no disponen de aire acondicionado en su residencia. Los residentes pueden consultar la ubicación de estos espacios llamando al 2-1-1 o ingresando al sitio oficial del condado. Estos lugares, abiertos mientras se mantenga la alerta, proporcionan áreas climatizadas y acceso a agua potable, según reporta la Oficina de Gestión de Emergencias del condado.

La función de estos centros es reducir la exposición al riesgo de golpe de calor y demás complicaciones provocadas por las temperaturas extremas. Según la comunicación oficial, “los centros de enfriamiento estarán disponibles para cualquier persona que los necesite, sin restricciones”.

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Grupos vulnerables como trabajadores al aire libre, personas mayores, mujeres embarazadas y enfermos crónicos enfrentan mayor riesgo de golpe de calor y deshidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto sanitario y en servicios de emergencia de esta ola de calor?

Desde la Oficina Nacional de Servicios de Emergencia Médica de Arizona, se confirmó la activación de protocolos especiales en hospitales y servicios médicos ante la proyección de un aumento de casos de golpe de calor, deshidratación y otras afecciones relacionadas con el calor extremo. En 2023, el condado de Maricopa notificó >425 muertes relacionadas con el calor, cifra sin precedentes según el informe anual de la oficina médica forense.

El NWS señaló: “Los síntomas de golpe de calor incluyen piel caliente y seca, pulso acelerado, confusión y náuseas”. Destacaron la necesidad de una atención médica rápida para evitar complicaciones de gravedad.

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¿Cómo evolucionará el tiempo en Phoenix tras la ola de calor?

De acuerdo con el NWS y la NOAA, el descenso gradual de las temperaturas máximas comenzará el miércoles 13 de mayo, con proyección de 38,3 °C (101 °F) ese día. El jueves y viernes seguirán con máximas entre 36,6 °C–37,8 °C (98–100 °F), por encima aún de los registros medios para el área. El NWS detalló que “la advertencia de calor extremo finalizará el martes por la noche, pero el ambiente continuará siendo más cálido de lo habitual”.

Las medidas preventivas deberán mantenerse mientras los valores térmicos sigan superando las medias estacionales.

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¿Qué deben hacer los residentes ante síntomas de golpe de calor?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y la Oficina de Emergencias del Condado de Maricopa, Arizona subrayan la necesidad de que la población permanezca alerta a los indicios de golpe de calor. Si se presentan mareos, debilidad, confusión, náuseas, pulso rápido o pérdida de conciencia, se aconseja buscar abrigo en un área fresca, hidratarse y solicitar asistencia llamando de inmediato al 911.

El NWS advirtió: “El golpe de calor puede ser mortal sin asistencia médica profesional”.

¿Dónde consultar información oficial y actualizaciones sobre la ola de calor?

Las autoridades disponen de canales actualizados a través del portal del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), la página de la NOAA y las redes de la Oficina de Emergencias del Condado de Maricopa, Arizona. Estos recursos ofrecen partes meteorológicos, recomendaciones sanitarias y listado de centros de enfriamiento.

Entre las fuentes consultadas figuran el portal del NWS en Phoenix (weather.gov/psr), la web de alertas de la NOAA y la sección de pronósticos del canal meteorológico internacional The Weather Channel.

¿De qué modo afecta la ola de calor la vida diaria y cuál es el pronóstico para la semana?

El episodio actual genera la necesidad de que los habitantes de Phoenix y localidades cercanas ajusten rutinas, reduzcan actividades en exteriores y sigan pautas preventivas. Las instituciones han intensificado las campañas para reducir el impacto sanitario.

Para los próximos días, se prevé que las temperaturas aún superen los promedios, aunque con leve tendencia a la baja a partir del miércoles. Los servicios de emergencia seguirán en alerta y los centros de enfriamiento estarán habilitados mientras persista el peligro. El monitoreo y la respuesta institucional se mantienen en curso.