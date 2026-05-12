América Latina

El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de estar detrás de los bloqueos y conflictos en el país

El ministro de Gobierno vinculó al exmandatario con los conflictos sociales que atraviesa el país. El lunes se registraron más de 30 piquetes y crecen los pedidos de renuncia al presidente Rodrigo Paz

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Un grupo de personas bloquea una vía de El Alto, Bolivia, 11 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Un grupo de personas bloquea una vía de El Alto, Bolivia, 11 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El Gobierno de Rodrigo Paz responsabilizó al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las movilizaciones en su contra, en medio de la escalada de conflictos sociales que atraviesa Bolivia desde hace un par de semanas.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció en conferencia de prensa que las manifestaciones son financiadas desde el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales en el centro del país. “Quieren salir a bloquear sin ninguna propuesta, sin ningún planteamiento; es para que caiga el gobierno (…) viene del Trópico, están moviendo con plata a la gente”, afirmó Oviedo.

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Morales no hizo referencia directa a estas acusaciones, pero junto a sus seguidores determinó iniciar este martes una marcha a La Paz desde la localidad andina de Caracollo, distante a 190 kilómetros de la sede de Gobierno, para protestar contra el gobierno al que acusan de pretender “entregar” los recursos naturales y “someter al país a los fondos buitre y las privatizaciones”, según escribió el expresidente en su cuenta de X.

Hombre con gafas, traje oscuro y corbata roja habla en un micrófono, señalando con el índice de su mano derecha. Fondo con bandera de colores
Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, en una conferencia de prensa. (Reuters)

Bolivia atraviesa un periodo de conflictividad social y la acumulación de varios frentes de conflicto por demandas sectoriales, entre ellas las de los indígenas de la región amazónica que realizan una vigilia en La Paz para exigir la abrogación de una ley de conversión de tierras y la de los maestros, que entraron en huelga para pedir incremento salarial e ítems laborales, y realizan bloqueos en diferentes puntos del departamento de Santa Cruz.

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A estos reclamos se suma el de los campesinos de La Paz, representados en la Federación Túpac Katari, que organizaron bloqueos “indefinidos” sin más demandas que exigir la renuncia del presidente y lograron el respaldo en su demanda de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, que tienen capacidad de movilización y que históricamente han ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales.

El lunes, estas dos organizaciones se comprometieron a no firmar acuerdos con el Gobierno y “estar al lado del pueblo hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz”. De igual manera, expresaron su rechazo a un paquete de diez leyes que el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa —entre ellas la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería— orientadas a reactivar la economía y reducir el centralismo estatal.

Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) realizaron una marcha en La Paz para exigir la renuncia del presidente. 11 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) realizaron una marcha en La Paz para exigir la renuncia del presidente. 11 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

En este marco de tensión, el lunes hubo movilizaciones en La Paz, El Alto y Cochabamba y se registraron más de 30 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los medios locales reportan pérdidas millonarias y escasez de algunos alimentos de la canasta básica.

El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Paz, Mauricio Zamora, calificó algunas movilizaciones como actos de “conspiración” contra el Gobierno y descartó la renuncia del primer mandatario.

“El Presidente no va a renunciar. ¿Qué quieren, sacarlo por la fuerza? Una medida antidemocrática. Esto es conspiración”, afirmó el lunes ante los medios. “Estamos cansados de que unos pocos quieran bloquearnos y desestabilizar al Gobierno con fines políticos. (...) La solución no es una ley antibloqueo, la solución es que nos unamos la mayoría y no nos dejemos llevar por unos pocos que tienen intereses políticos”, agregó el funcionario.

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