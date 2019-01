Del mismo modo, los economistas de la consultora Ecolatina que fuera fundada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, también observan: "a pesar de que se espera que en la primera parte del año los salarios le ganen a la inflación, el consumo privado (alrededor del 70% de la demanda interna) la actividada agregada no repuntará hasta entrado el segundo semestre, dado que no existirá un aumento sustantivo del ingreso disponible para consumo".