Honduras

Racionamientos de agua en Tegucigalpa: la sequía y El Niño disparan la alarma

Las autoridades admiten que la escasez de agua podría prolongarse, mientras se evalúan medidas para enfrentar la crisis

Guardar
Google icon
La retomada construcción de la represa San José busca ampliar la capacidad de almacenamiento y garantizar el suministro a largo plazo en la capital./(Radio Nacional de Honduras)
La retomada construcción de la represa San José busca ampliar la capacidad de almacenamiento y garantizar el suministro a largo plazo en la capital./(Radio Nacional de Honduras)

Tegucigalpa atraviesa uno de los periodos más críticos en materia de abastecimiento de agua potable, producto de la prolongación del verano y los efectos del fenómeno de El Niño, situación que ha obligado a intensificar los racionamientos en distintos sectores de la capital.

El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, explicó que la institución enfrenta una presión creciente sobre el sistema de distribución, al punto de aplicar medidas extraordinarias para garantizar el suministro en servicios esenciales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el funcionario, la crisis actual ha llevado a una reestructuración operativa inmediata. En el corto plazo, la UMAPS logró reforzar la flota de camiones cisterna, pasando de cuatro unidades operativas a 12 vehículos activos, lo que se traduce, en una capacidad equivalente a 24 unidades mediante turnos extendidos de trabajo.

Estos recursos están siendo priorizados para abastecer infraestructura crítica como hospitales, centros de salud, postas policiales, asilos de ancianos y mercados, además de sectores donde el servicio no logra cumplir con los ciclos de distribución programados.

PUBLICIDAD

Escenarios severos

Boquín reconoció que la capital enfrenta uno de los escenarios más severos de los últimos años en materia de racionamiento. Mientras históricamente el suministro llegaba cada nueve días en algunas zonas, actualmente el ciclo se ha reducido hasta cada cinco días y medio, con apenas seis horas de servicio en determinados sectores.

La capital hondureña presentó una calidad del aire clasificada como no saludable. (FOTO: Instagram)
La capital hondureña presentó una calidad del aire clasificada como no saludable. (FOTO: Instagram)

“El problema es que no hemos tenido lluvias, estamos casi a mediados de mayo y la captación de agua es mínima”, advirtió el gerente, quien añadió que esta condición limita significativamente la recuperación de los embalses.

El funcionario también alertó que el problema no se limita al presente año, ya que las proyecciones apuntan a que la crisis podría extenderse hasta 2027 si las condiciones climáticas no mejoran y no se consolidan nuevas fuentes de abastecimiento.

Como parte de las soluciones estructurales, Boquín destacó la reactivación de la construcción de la represa San José, un proyecto que había permanecido paralizado y que ahora se retoma con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento y suministro de agua para la capital.

Impacto en la vida cotidiana

Más allá de las cifras y los planes institucionales, la crisis ya se refleja en la vida diaria de los capitalinos, que deben reorganizar sus rutinas para adaptarse a los nuevos ciclos de abastecimiento.

Es el caso de la familia de doña Karla Martínez, residente en la colonia Kennedy, quien relata que la llegada del agua se ha convertido en un evento impredecible que condiciona todas las actividades del hogar.

Karla Martínez en su cocina, recogiendo agua de un grifo que gotea en cubos de colores y jarras, con una ventana que muestra edificios urbanos.
Karla Martínez, residente de la colonia Kennedy, recolecta agua en su cocina, una tarea diaria que refleja la imprevisibilidad del suministro en su hogar y en la comunidad.

“Antes sabíamos cuándo iba a llegar el agua y podíamos organizarnos, ahora tenemos que estar pendientes todo el día. A veces llega en la madrugada o solo por unas horas”, comenta.

Karla explica que han tenido que almacenar agua en barriles y recipientes plásticos, además de reducir el uso en tareas básicas como lavado de ropa y limpieza del hogar. También han incrementado el gasto en compra de agua en camiones cisterna privados cuando el servicio público no llega a tiempo.

“Nos toca cuidar cada gota. Cocinamos con menos agua, bañamos rápido y dejamos la limpieza para cuando hay servicio. Es complicado porque el agua es lo básico en la casa”, agrega.

Un desafío prolongado para la capital

Las autoridades municipales coinciden en que la crisis hídrica no es coyuntural, sino estructural, y que su resolución dependerá tanto de las condiciones climáticas como de la ejecución de proyectos de infraestructura.

Mientras tanto, Tegucigalpa enfrenta un escenario de racionamientos prolongados, donde la disponibilidad de agua continúa dependiendo de un equilibrio cada vez más frágil entre la demanda urbana y la limitada capacidad de captación.

Temas Relacionados

HondurasRacionamientosAguaUMAPSSequía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cámara Panameña de la Construcción advierte que recuperación del sector aún es insuficiente

Las cifras oficiales reflejan un fuerte crecimiento en proyectos no residenciales y una recuperación moderada de la vivienda.

Cámara Panameña de la Construcción advierte que recuperación del sector aún es insuficiente

BCIE y El Salvador firman convenio para ampliar y modernizar instalaciones deportivas con una inversión de US$150 millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Hacienda de El Salvador firmaron un convenio de préstamo por US$150 millones para ejecutar la segunda fase del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (PRODEPORTE II)

BCIE y El Salvador firman convenio para ampliar y modernizar instalaciones deportivas con una inversión de US$150 millones

El presidente Arévalo descarta obligatoriedad de publicación oficial para el nombramiento del fiscal general

La administración aclaró que la normativa nacional no requiere la difusión oficial en el proceso de designaciones del Ministerio Público, aludiendo a antecedentes y procedimientos empleados en gestiones anteriores, según lo manifestado por el mandatario durante una alocución reciente

El presidente Arévalo descarta obligatoriedad de publicación oficial para el nombramiento del fiscal general

Curso internacional impulsa la lucha contra el crimen organizado en El Salvador

Con la presencia de expertos y operadores judiciales de América Latina y el Caribe, ILEA San Salvador inauguró un curso clave en la lucha regional contra el crimen organizado y el lavado de activos.

Curso internacional impulsa la lucha contra el crimen organizado en El Salvador

Autoridades costarricenses decomisan casi cinco toneladas de sustancias ilícitas en solo un fin de semana

La colaboración regional en materia de seguridad sorprende por los volúmenes de estupefacientes incautados y el alcance de las acciones conjuntas que buscan frenar el flujo hacia Norteamérica y Europa

Autoridades costarricenses decomisan casi cinco toneladas de sustancias ilícitas en solo un fin de semana

TECNO

La función inteligente de Google Nest con Gemini que te permite saber si un familiar o amigo llegó a tu casa

La función inteligente de Google Nest con Gemini que te permite saber si un familiar o amigo llegó a tu casa

Sam Altman contraataca: afirma que Elon Musk consideró ceder OpenAI a sus hijos

Esta nueva función de Android evita que pierdas el tiempo en apps adictivas

Google detecta el primer ciberataque desarrollado completamente con inteligencia artificial

Cómo simular con una foto tuya que apareces en una transmisión oficial del Mundial 2026 usando IA: guía paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Martin Short habló por primera vez sobre la muerte de su hija y su lucha contra el estigma de la salud mental

Martin Short habló por primera vez sobre la muerte de su hija y su lucha contra el estigma de la salud mental

Hombre se declara culpable de robar música inédita de Beyoncé y es condenado a dos años de prisión

¿David Bowie como Gandalf? Ian McKellen habla del casting que pudo cambiar El Señor de los Anillos

Netflix buscó a Paul McCartney para un roast, pero el ex Beatle rechazó la propuesta: “Hubiera sido bueno para el mundo”

La complicidad de Ayo Edebiri y Don Cheadle, el secreto mejor guardado detrás del éxito de su obra

MUNDO

Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente

Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente

El petróleo sube más de 4% por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Trump advirtió que Irán será “diezmado” si fracasan las negociaciones: “Harán lo correcto o terminaremos el trabajo”

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida