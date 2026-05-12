El presidente Arévalo descarta obligatoriedad de publicación oficial para el nombramiento del fiscal general

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que la designación de Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General de Guatemala no exige publicación de acuerdo gubernativo según la legislación vigente. (Radio TGW)

El presidente Bernardo Arévalo aclaró que la designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General de Guatemala no requiere, desde el punto de vista legal, la publicación de un acuerdo gubernativo para su oficialización. El mandatario precisó que la legislación vigente no contempla como obligación la publicación en el caso del nombramiento del jefe del Ministerio Público, despejando así las inquietudes sobre los pasos necesarios en este proceso, informó La Ronda.

En la práctica, este procedimiento ha tenido precedentes variables, pero, según Arévalo, solo “tal vez un gobierno” optó por la publicación en el pasado, mientras que la mayoría de las designaciones se han formalizado sin ese mecanismo. El presidente puntualizó: “No hay ni obligación ni prohibición” para realizar la publicación, y revisiones históricas de procesos previos demuestran que casi nunca se lleva a cabo.

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La comunicación oficial sobre García Luna como titular del Ministerio Público fue realizada por Arévalo el 5 de mayo, en un mensaje a la nación, después de concluir la evaluación de los seis aspirantes incluidos en la nómina elaborada por la comisión de postulación. La toma de posesión de García Luna está programada para el 17 de mayo y su periodo al frente del Ministerio Público abarcará de 2026 a 2030.

El Ministerio Público prepara la transición sin requerir publicación oficial

La Secretaría General del Ministerio Público respondió al diputado José Chic, de la bancada VOS, que “no ha sido publicado el Acuerdo Gubernativo relativo al nombramiento”, citando la norma vigente como justificación central, según una carta firmada por Julia María Juárez Sagüil, primera subsecretaria general de la institución. El comunicado agrega que la entidad se encuentra “imposibilitada de establecer formalmente un cronograma oficial de transición” mientras no se publique tal acuerdo, aunque sí “mantiene la preparación de acciones internas orientadas a garantizar, en su momento, una transición ordenada, continua y conforme a la normativa aplicable”.

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El presidente subraya la independencia institucional del Ministerio Público

En repetidas intervenciones, Arévalo destacó que el nuevo fiscal general “no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno ni a intereses políticos particulares o espurios; llega para servir a una justicia independiente”. Antes de tomar la decisión, el mandatario realizó entrevistas individuales con los seis candidatos propuestos por la comisión de postulación, con el fin de conocer el plan de trabajo, las propuestas y la visión institucional que cada aspirante tenía para el Ministerio Público en el periodo 2026-2030.

La designación de García Luna se da en un contexto de debate nacional sobre la independencia del sistema de justicia guatemalteco y el fortalecimiento del Estado de derecho, temas que el presidente ha presentado como prioridades para la próxima gestión del ente investigador.

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Arévalo asegura que la salida de Porras marca transición en la fiscalía

El cierre del mandato de Consuelo Porras como fiscal general al frente del Ministerio Público de Guatemala el próximo 17 de mayo marca para el presidente Bernardo Arévalo una posibilidad concreta de iniciar la reconstrucción de la justicia en el país, tras calificar el periodo reciente como caracterizado por el “deterioro” y la “manipulación”. La sustitución de la titularidad de la fiscalía, aseguró el mandatario en conferencia de prensa transmitida por canal de Gobierno, es para el Ejecutivo “un punto de inflexión” con el objetivo de forjar un Ministerio Público independiente enfocado en el interés de la República.

A días del relevo, Arévalo orientó la discusión pública hacia el proceso de selección y transición institucional, insistiendo en la relevancia del perfil del sucesor. De acuerdo con lo informado, la decisión de designar a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general se sostuvo sobre la evaluación de su “integridad, honradez y capacidad legal”, atributos que, según el Ejecutivo, son indispensables para restaurar la confianza en la fiscalía. El acto formal de asunción del cargo por parte de García Luna está programado para el 17 de mayo, en consonancia con la normativa vigente.

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El titular del Ejecutivo recalcó que “el fiscal general no llega para servir a un presidente específico, no llega para servir a ningún interés político determinado”, sino que su obligación es responder a la República y garantizar una “justicia objetiva e independiente”, en palabras recogidas el miércoles en el Palacio Nacional. La declaración evidencia el nivel de expectación institucional y social por el relevo en el Ministerio Público.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. Foto Infobae/EFE

Guatemala inicia la era García Luna con una apuesta por un MP independiente

La atención pública se centra ahora en la figura de Gabriel Estuardo García Luna, quien, al asumir la titularidad del Ministerio Público, enfrenta el desafío de imprimir una gestión caracterizada, según Arévalo, por su independencia. La sociedad guatemalteca –expresó el presidente en declaraciones- espera que la fiscalía deje de funcionar como una “herramienta al servicio de algunos” y se transforme en un órgano que combata eficazmente la criminalidad organizada y la impunidad, así como la corrupción. El mandatario subrayó: la institución no debe “utilizarse como herramienta política para perseguir a quienes piensan diferente” y está llamada a garantizar protección a las familias y las generaciones futuras.

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Frente a las acciones legales pendientes, Arévalo manifestó su expectativa de que la Corte de Constitucionalidad resuelva los amparos contra el proceso de selección sin afectar la transición ni el cambio institucional previsto. A esto se suma su adhesión a una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, criticando que el debate parlamentario para modificarla se diera solo en el tramo final del mandato de Porras. Como señaló el presidente, una reforma previa habría implicado “evitar dos años de Consuelo Porras” en la fiscalía.