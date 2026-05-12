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Realizaron un concierto en el Palacio Libertad para celebrar el Día de la Armada en el 212° aniversario

La banda de la Armada fue la encargada de entonar marchas nacionales y canciones de pop y rock internacional. También se conmemoró el Día del Himno

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El evento conmemoró el 212° aniversario del Combate Naval de Montevideo y el Día del Himno Nacional Argentino
El evento conmemoró el 212° aniversario del Combate Naval de Montevideo y el Día del Himno Nacional Argentino

La Banda de Música del Estado Mayor General de la Armada reunió a más de medio centenar de músicos, coreutas y cantantes líricos en la sala Ballena Azul del Palacio LibertadCentro Cultural Domingo Faustino Sarmiento— para ofrecer un concierto que combinó música académica con grandes clásicos del pop y el rock internacional.

La velada formó parte de las actividades programadas en el marco del 212° aniversario del Combate Naval de Montevideo y coincidió con la conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino.

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El evento reunió a las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas y del Estado. Entre los presentes estuvo el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay; el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno Magrane; y el Embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre.

Las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado estuvieron presentes
Las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado estuvieron presentes

También participaron el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Gustavo Javier Valverde; y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Oscar Santiago Zarich.

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Completaron la lista de asistentes autoridades de los Ministerios de Defensa, de Seguridad y de Relaciones Exteriores, agregados navales extranjeros, representantes de los tres poderes del Estado y miembros de la institución con sus familias.

La apertura estuvo a cargo del locutor y periodista Guillermo Lobo, quien subrayó que el concierto celebraba el Día de la Armada Argentina y que la presentación se enmarcaba a su vez en la conmemoración del Día del Himno. Lobo destacó que las escarapelas entregadas al ingreso, junto con la marcha patriótica, “son símbolos patrios argentinos que comparten una raíz histórica común, representando la identidad, unión y soberanía nacional”.

Con los acordes de la Marcha “Mi bandera”, el público se puso de pie para recibir en el escenario la Bandera de Guerra, acompañada por la histórica insignia con la Cruz de San Andrés, empleada por el Almirante Guillermo Brown.

El inicio formal del programa quedó a cargo del tenor Franco Dalfovo, quien interpretó el Himno Nacional Argentino. Luego de ese momento, la primera parte del concierto trazó un recorrido por distintas épocas y estilos de la música universal. El Vals N.° 2 de Dmitri Shostakovich dio paso a una selección de “Aurora”, ópera de Héctor Panizza, bajo la voz del tenor Uruguay Boghossian. La lírica internacional tuvo su espacio con la célebre Habanera de la ópera “Carmen”, de Georges Bizet, interpretada por la mezzosoprano Guadalupe Maiorano con el acompañamiento de los coreutas, y con “Caruso”, el tema de Lucio Dalla que también recayó en Boghossian.

El repertorio incluyó música académica, ópera, zarzuela y grandes clásicos del pop y rock internacional en la sala Ballena Azul
El repertorio incluyó música académica, ópera, zarzuela y grandes clásicos del pop y rock internacional en la sala Ballena Azul

El Coro de los herreros de “Il trovatore”, de Giuseppe Verdi, aportó la fuerza coral característica de la ópera italiana, mientras que el Fandango de Doña Francisquita, de Amadeo Vives, sumó el color de la zarzuela española con el sonido de las castañuelas a cargo de Giselle Savastano. El cierre de la primera parte llegó con “Funiculí, Funiculà”, de Luigi Denza y Peppino Turco.

La segunda parte viró hacia el repertorio contemporáneo. “Viva la Vida”, de Coldplay, abrió una nueva etapa. Le siguieron “Africa”, de Toto; “Smoke on the Water”, de Deep Purple; “Seven Nation Army”, del dúo estadounidense The White Stripes; y “Don’t Stop Me Now”, de Queen. Luego llegó un medley con las canciones más conocidas de Michael Jackson —“Billie Jean”, “Beat It”, “Bad” y “Thriller”—, con arreglos del director de banda Johnnie Vinson.

Uno de los pasajes más recordados de la noche fue “The Prayer”, popularizada por Celine Dion y Andrea Bocelli, interpretada por el tenor Uruguay Boghossian junto a su hija, la cantante Jacqueline Boghossian. Jacqueline tomó luego el micrófono para interpretar “Rolling in the Deep”, de Adele. Luego cantó “Live is Life”, de Opus.

Antes del cierre, el Almirante Romay entregó presentes a los artistas invitados y tomó la palabra. “Celebramos el Día de la Armada, una institución bicentenaria que cumple 212 años. La historia de nuestra institución está íntimamente vinculada a la historia de nuestro país, y esa herencia es la que hoy guía nuestro compromiso con la defensa de los intereses argentinos en el mar”, afirmó el jefe naval.

Romay señaló que hitos como el Combate Naval de Montevideo y la guerra contra el Imperio del Brasil marcaron el origen de la fuerza, pero que además fueron determinantes para definir el territorio nacional que la Argentina posee en la actualidad.

La interpretación del Himno Nacional Argentino estuvo a cargo del tenor Franco Dalfovo, iniciando una noche de diversidad musical
La interpretación del Himno Nacional Argentino estuvo a cargo del tenor Franco Dalfovo, iniciando una noche de diversidad musical

El Almirante también reconoció la participación de la institución en la Guerra de Malvinas y puso el foco en quienes visten el uniforme: “Esta es la historia de nuestra bicentenaria Armada Argentina, cuya gente es el valor más importante y tiene en su corazón el legado y la historia de todos aquellos que nos precedieron”.

La dirección musical de la velada estuvo distribuida entre el Capitán de Navío Federico Gustavo Alderete, la Teniente de Navío Rosana Ovin, el Suboficial Principal Luciano Boero y el Suboficial Primero Julio Coronel, quienes condujeron a los músicos en los instrumentos de viento, cuerda, percusión y teclado.

Los coreutas del Centro Naval, Belcanto y Cantabile se sumaron al conjunto bajo la batuta del maestro Daniel Fabián Saito.

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