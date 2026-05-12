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Cuánto ofrece EEUU por la captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, líderes de Los Chapitos que buscan negociar su entrega

Los hijos de El Chapo Guzmán lideran la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

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Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, hijos de El Chapo Guzmán
Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, hijos de El Chapo, se encuentran en la lista de narcotraficantes más buscados por la DEA. (Foto: DEA)

Reciéntemente, el diario estadounidense Los Angeles Times reveló que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano, Alfredo Guzmán Salazar, quienes lideran a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, mantienen conversaciones desde hace un año aproximadamente con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada.

Dichas pláticas ocurren mientras la presión judicial y operativa contra sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López aumenta en ambos lados de la frontera.

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Según el reporte del medio, dos fuentes familiarizadas con los casos señalaron que Iván Archivaldo y Alfredo han sostenido contacto con autoridades estadounidenses con el objetivo de evitar ser capturados o asesinados en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la detención de varios de sus integrantes.

La publicación señala que una de las fuentes informó que las conversaciones entre los hermanos Guzmán Salazar y el gobierno de EEUU llevarían alrrededor de un año.

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Versiones señalan que ambos habrían esperado observar primero cómo evolucionaban los acuerdos judiciales alcanzados por sus hermanos, presos en EEUU, antes de tomar una decisión.

EEUU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos. (DEA)
EEUU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos. (DEA)

¿Qué buscan Los Chapitos?

Los Chapitos buscan garantías para evitar morir durante operativos o evitar ser víctimas de ataques de grupos rivales. La guerra interna desatada dentro del Cártel de Sinaloa habría debilitado considerablemente a Los Chapitos, la facción que lideran.

Además, la publicación de Los Angeles Times recordó el episodio ocurrido en julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos luego de aterrizar en Nuevo México a bordo de una aeronave en la que viajaba también Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

De acuerdo con la versión presentada por El Mayo Zambada a través de su abogado, fue secuestrado por Guzmán López y, posteriormente, entregado a agentes estadounidenses. Tiempo después, Guzmán López alcanzó un acuerdo con fiscales federales en Chicago.

Cuánto ofrece EEUU por Los Chapitos que falta detener

Cabe destacar que el propio gobierno de EEUU ofrece una millonaria recompensa a quien les entregue información destacada para dar con el paradero de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, pues los considera objetivos prioritarios.

Hace casi un año, en agosto de 2025, el gobierno estadounidense dio a conocer que ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcionara información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El mismo mes de agosto del año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a la detención o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hermano de Iván Archivaldo.

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