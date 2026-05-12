BCIE y El Salvador firman convenio para ampliar y modernizar instalaciones deportivas con una inversión de US$150 millones

El BCIE y el Gobierno de El Salvador formalizan el acuerdo de US$150 millones para la modernización de escenarios deportivos (Cortesía BCIE).

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador firmaron el pasado 28 de abril un convenio de préstamo por US$150 millones para la ejecución del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional, conocido como PRODEPORTE II.

La firma de este acuerdo marca un nuevo avance en la estrategia nacional de modernización y descentralización de la infraestructura deportiva en el país, según comunicó el BCIE.

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Este programa tiene como objetivo modernizar y reconstruir 13 escenarios deportivos distribuidos en nueve departamentos de El Salvador, incorporando estándares técnicos internacionales y criterios de accesibilidad universal.

Las nuevas instalaciones estarán abiertas a atletas, estudiantes y comunidades, lo que permitirá democratizar el acceso a espacios deportivos y de recreación en el interior del país. El BCIE informó que la intervención busca garantizar condiciones seguras, inclusivas y de alta calidad, en línea con las prioridades de desarrollo nacional.

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La iniciativa PRODEPORTE se lanzó en una primera fase con la renovación y equipamiento de escenarios deportivos en San Salvador y La Libertad. En esos espacios se practican actualmente 31 disciplinas y se ha beneficiado a más de 100,000 deportistas, entre ellos más de 29,000 mujeres.

Representantes del BCIE, el Ministerio de Hacienda y funcionarios de El Salvador durante el acto oficial de la firma del convenio para financiar PRODEPORTE II, que permitirá modernizar y ampliar escenarios deportivos en todo el país (Cortesía BCIE).

De acuerdo con el BCIE, estas instalaciones fueron sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, cumpliendo con los requerimientos para eventos internacionales y fortaleciendo la capacidad del país para albergar competencias de alto nivel.

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Según detalló la institución, con la firma del nuevo convenio el apoyo total al sector deportivo salvadoreño asciende a US$315.2 millones, cifra que representa la intervención de 21 escenarios deportivos en todo el territorio nacional. El organismo señaló que esta inversión se enmarca en la Estrategia Institucional 2025-2029, la cual prioriza la mejora de la calidad de vida mediante el financiamiento de infraestructura social orientada a la salud física y mental, la prevención de la violencia y la cohesión comunitaria.

Es decir, PRODEPORTE II ampliará la cobertura territorial de la infraestructura deportiva hacia el interior del país. El Ministerio de Hacienda destacó que la descentralización de estos espacios responde a la necesidad de acercar el deporte y la recreación a más salvadoreños, en especial a jóvenes y mujeres en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

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Los nuevos escenarios serán accesibles y contarán con condiciones que aseguren la inclusión de personas con discapacidad, permitiendo que todos los sectores de la población puedan participar en actividades deportivas de manera segura y digna.

Vista aérea de un complejo deportivo multiuso remodelado en El Salvador, mostrando canchas de fútbol y baloncesto, gradas nuevas e iluminación LED, con logos del BCIE y banderas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia institucional y prioridades del BCIE en El Salvador

El BCIE subrayó que la intervención será ejecutada bajo estándares internacionales de construcción y seguridad. La institución agregó que el proyecto busca fortalecer la estructura social a través del deporte, promoviendo hábitos saludables, el trabajo en equipo y la prevención de la violencia.

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El convenio firmado contempla no solo la reconstrucción, sino también la modernización de instalaciones ya existentes, dotándolas de tecnología y equipamiento adecuados para el desarrollo de diferentes disciplinas. El Ministerio de Hacienda enfatizó que la iniciativa está alineada con los planes estratégicos nacionales y representa una respuesta concreta a la demanda de espacios deportivos de calidad fuera del área metropolitana.

De igual manera, la ejecución de PRODEPORTE II forma parte de una política integral que busca fortalecer el tejido social, reducir la violencia y fomentar la integración a través del deporte.

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La firma del convenio de US$150 millones para PRODEPORTE II representa uno de los compromisos más relevantes para el sector deportivo salvadoreño en los últimos años, consolidando una política pública que prioriza el acceso universal, la seguridad y la calidad en los espacios de recreación y competencia.