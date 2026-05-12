El Salvador

La educación vial se refuerza con parque móvil para niños en El Salvador

En el centro de San Salvador, una alfombra de simulación recrea la movilidad urbana y permite que jóvenes exploren reglas y señales, en una propuesta que promueve el aprendizaje seguro durante la Semana Mundial de la Seguridad Vial.

Guardar
Google icon
La Plaza Gerardo Barrios de San Salvador alberga la alfombra de simulación vial para el aprendizaje de normas de tránsito en la Semana Mundial de la Seguridad Vial./ (VMT)
La Plaza Gerardo Barrios de San Salvador alberga la alfombra de simulación vial para el aprendizaje de normas de tránsito en la Semana Mundial de la Seguridad Vial./ (VMT)

La Plaza Gerardo Barrios, ubicada en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, se ha transformado en el escenario principal para el aprendizaje práctico de las normas de tránsito. El Gobierno salvadoreño inauguró una alfombra de simulación vial que permite a niñas, niños y adolescentes experimentar de primera mano cómo desplazarse de forma segura en un entorno que recrea la dinámica de una ciudad real.

A través de esta iniciativa, disponible durante la Semana Mundial de la Seguridad Vial, se ofrecen clases gratuitas de manejo orientadas exclusivamente a menores, quienes acceden a un circuito especialmente diseñado con señales, semáforos y vías a escala. El espacio interactivo constituye uno de los principales recursos del Parque de Educación Vial Móvil, impulsado por el Ejecutivo a través del Viceministerio de Transporte (VMT) y el apoyo de entidades como el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).

PUBLICIDAD

Félix Serrano, director de Tránsito, explicó que “los niños están aprendiendo a conducir y están aprendiendo sobre seguridad vial en un entorno que recrea a escala una ciudad real y también todos los componentes de señalización y de regularización que controlan y ordenan el tránsito en las principales ciudades de El Salvador”. Serrano enfatizó que el objetivo central del proyecto reside en la prevención y la educación de los niños para transformar la cultura vial y construir ciudades más seguras.

Esta alfombra, a la que han acudido familias y autoridades, estará habilitada hasta el 14 de mayo en el centro capitalino. La iniciativa se enmarca en la estrategia nacional para reducir accidentes y fortalecer la formación ciudadana desde edades tempranas. “Más que una actividad recreativa, la alfombra de simulación vial es una herramienta de formación ciudadana y prevención vial”, destacó el VMT.

PUBLICIDAD

Niños y adolescentes practican como peatones y conductores el respeto a las señales y normas básicas de tránsito en vehículos a pedales./(VMT)
Niños y adolescentes practican como peatones y conductores el respeto a las señales y normas básicas de tránsito en vehículos a pedales./(VMT)

Las imágenes compartidas el VMT muestran a niños recorriendo la alfombra en vehículos a pedales, utilizando cascos y chalecos reflectantes, supervisados por agentes y personal capacitado. Algunos de los participantes replican el comportamiento tanto de conductores como de peatones, lo que permite comprender la importancia de las señales, los cruces y el respeto a las normas básicas del tránsito.

La titular de FONAT, Bessy Guzmán, expuso que “la inauguración de este parque móvil no solo representa una actividad lúdica, sino también una herramienta educativa que permitirá llevar el aprendizaje a más lugares, comunidades y niños de nuestro país”. En ese sentido, la estrategia contempla que la alfombra de simulación vial visite distintos puntos del territorio, incluidas plazas públicas y centros escolares, para acercar la educación vial a cada rincón de El Salvador.

El director de Tránsito aseguró que “esta alfombra visitará distintos puntos del país” para educar de manera lúdica a los niños. “Estaremos en plazas públicas y centros escolares, llevando educación vial a cada niño en cada rincón de El Salvador”, aseguró. La propuesta busca incidir en la cultura ciudadana en un país donde los accidentes de tránsito representan uno de los principales desafíos de movilidad y seguridad.

Durante las jornadas, los menores reciben instrucción sobre cómo actuar de manera responsable, ya sea como peatones, ciclistas o futuros conductores. “Sabemos que la educación vial es más efectiva cuando vivimos la experiencia. Este parque está diseñado para que los niños aprendan, se diviertan y conozcan la forma segura de comportarse en las vías”, agregó Guzmán.

La propuesta de la alfombra vial busca transformar la cultura ciudadana y fomentar la prevención de accidentes de tránsito en El Salvador./(VMT)
La propuesta de la alfombra vial busca transformar la cultura ciudadana y fomentar la prevención de accidentes de tránsito en El Salvador./(VMT)

Recientemente, el consultor vial Benedicto Perlera expresó a Infobae El Salvador la importancia de la educación vial como eje central para reducir los accidentes de tránsito en el país.

Las jornadas de la semana mundial de la seguridad vial incluyen actividades de concienciación y formación dirigidas a estudiantes, docentes y familias, con la intención de fortalecer una cultura de respeto y prevención. El recorrido de la alfombra de simulación vial continuará en otras localidades, consolidando la apuesta estatal por la educación vial y la reducción de incidentes en las vías del país.

Temas Relacionados

Parque de Educación Vial MóvilSan SalvadorSeguridad VialCultura CiudadanaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Racionamientos de agua en Tegucigalpa: la sequía y El Niño disparan la alarma

Las autoridades admiten que la escasez de agua podría prolongarse, mientras se evalúan medidas para enfrentar la crisis

Racionamientos de agua en Tegucigalpa: la sequía y El Niño disparan la alarma

Cámara Panameña de la Construcción advierte que recuperación del sector aún es insuficiente

Las cifras oficiales reflejan un fuerte crecimiento en proyectos no residenciales y una recuperación moderada de la vivienda.

Cámara Panameña de la Construcción advierte que recuperación del sector aún es insuficiente

BCIE y El Salvador firman convenio para ampliar y modernizar instalaciones deportivas con una inversión de US$150 millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Hacienda de El Salvador firmaron un convenio de préstamo por US$150 millones para ejecutar la segunda fase del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (PRODEPORTE II)

BCIE y El Salvador firman convenio para ampliar y modernizar instalaciones deportivas con una inversión de US$150 millones

El presidente Arévalo descarta obligatoriedad de publicación oficial para el nombramiento del fiscal general

La administración aclaró que la normativa nacional no requiere la difusión oficial en el proceso de designaciones del Ministerio Público, aludiendo a antecedentes y procedimientos empleados en gestiones anteriores, según lo manifestado por el mandatario durante una alocución reciente

El presidente Arévalo descarta obligatoriedad de publicación oficial para el nombramiento del fiscal general

Curso internacional impulsa la lucha contra el crimen organizado en El Salvador

Con la presencia de expertos y operadores judiciales de América Latina y el Caribe, ILEA San Salvador inauguró un curso clave en la lucha regional contra el crimen organizado y el lavado de activos.

Curso internacional impulsa la lucha contra el crimen organizado en El Salvador

TECNO

Esta nueva función de Android evita que pierdas el tiempo en apps adictivas

Esta nueva función de Android evita que pierdas el tiempo en apps adictivas

Google detecta el primer ciberataque desarrollado completamente con inteligencia artificial

Cómo simular con una foto tuya que apareces en una transmisión oficial del Mundial 2026 usando IA: guía paso a paso

Cómo ganar dinero en YouTube y convertirte en influencer: claves para monetizar tu canal

¿Es seguro limpiar la lavadora con vinagre?, esto dicen los fabricantes

ENTRETENIMIENTO

Martin Short habló por primera vez sobre la muerte de su hija y su lucha contra el estigma de la salud mental

Martin Short habló por primera vez sobre la muerte de su hija y su lucha contra el estigma de la salud mental

Hombre se declara culpable de robar música inédita de Beyoncé y es condenado a dos años de prisión

¿David Bowie como Gandalf? Ian McKellen habla del casting que pudo cambiar El Señor de los Anillos

Netflix buscó a Paul McCartney para un roast, pero el ex Beatle rechazó la propuesta: “Hubiera sido bueno para el mundo”

La complicidad de Ayo Edebiri y Don Cheadle, el secreto mejor guardado detrás del éxito de su obra

MUNDO

El petróleo sube más de 4% por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El petróleo sube más de 4% por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Trump advirtió que Irán será “diezmado” si fracasan las negociaciones: “Harán lo correcto o terminaremos el trabajo”

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra