La educación vial se refuerza con parque móvil para niños en El Salvador

La Plaza Gerardo Barrios de San Salvador alberga la alfombra de simulación vial para el aprendizaje de normas de tránsito en la Semana Mundial de la Seguridad Vial./ (VMT)

La Plaza Gerardo Barrios, ubicada en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, se ha transformado en el escenario principal para el aprendizaje práctico de las normas de tránsito. El Gobierno salvadoreño inauguró una alfombra de simulación vial que permite a niñas, niños y adolescentes experimentar de primera mano cómo desplazarse de forma segura en un entorno que recrea la dinámica de una ciudad real.

A través de esta iniciativa, disponible durante la Semana Mundial de la Seguridad Vial, se ofrecen clases gratuitas de manejo orientadas exclusivamente a menores, quienes acceden a un circuito especialmente diseñado con señales, semáforos y vías a escala. El espacio interactivo constituye uno de los principales recursos del Parque de Educación Vial Móvil, impulsado por el Ejecutivo a través del Viceministerio de Transporte (VMT) y el apoyo de entidades como el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).

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Félix Serrano, director de Tránsito, explicó que “los niños están aprendiendo a conducir y están aprendiendo sobre seguridad vial en un entorno que recrea a escala una ciudad real y también todos los componentes de señalización y de regularización que controlan y ordenan el tránsito en las principales ciudades de El Salvador”. Serrano enfatizó que el objetivo central del proyecto reside en la prevención y la educación de los niños para transformar la cultura vial y construir ciudades más seguras.

Esta alfombra, a la que han acudido familias y autoridades, estará habilitada hasta el 14 de mayo en el centro capitalino. La iniciativa se enmarca en la estrategia nacional para reducir accidentes y fortalecer la formación ciudadana desde edades tempranas. “Más que una actividad recreativa, la alfombra de simulación vial es una herramienta de formación ciudadana y prevención vial”, destacó el VMT.

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Niños y adolescentes practican como peatones y conductores el respeto a las señales y normas básicas de tránsito en vehículos a pedales./(VMT)

Las imágenes compartidas el VMT muestran a niños recorriendo la alfombra en vehículos a pedales, utilizando cascos y chalecos reflectantes, supervisados por agentes y personal capacitado. Algunos de los participantes replican el comportamiento tanto de conductores como de peatones, lo que permite comprender la importancia de las señales, los cruces y el respeto a las normas básicas del tránsito.

La titular de FONAT, Bessy Guzmán, expuso que “la inauguración de este parque móvil no solo representa una actividad lúdica, sino también una herramienta educativa que permitirá llevar el aprendizaje a más lugares, comunidades y niños de nuestro país”. En ese sentido, la estrategia contempla que la alfombra de simulación vial visite distintos puntos del territorio, incluidas plazas públicas y centros escolares, para acercar la educación vial a cada rincón de El Salvador.

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El director de Tránsito aseguró que “esta alfombra visitará distintos puntos del país” para educar de manera lúdica a los niños. “Estaremos en plazas públicas y centros escolares, llevando educación vial a cada niño en cada rincón de El Salvador”, aseguró. La propuesta busca incidir en la cultura ciudadana en un país donde los accidentes de tránsito representan uno de los principales desafíos de movilidad y seguridad.

Durante las jornadas, los menores reciben instrucción sobre cómo actuar de manera responsable, ya sea como peatones, ciclistas o futuros conductores. “Sabemos que la educación vial es más efectiva cuando vivimos la experiencia. Este parque está diseñado para que los niños aprendan, se diviertan y conozcan la forma segura de comportarse en las vías”, agregó Guzmán.

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La propuesta de la alfombra vial busca transformar la cultura ciudadana y fomentar la prevención de accidentes de tránsito en El Salvador./(VMT)

Recientemente, el consultor vial Benedicto Perlera expresó a Infobae El Salvador la importancia de la educación vial como eje central para reducir los accidentes de tránsito en el país.

Las jornadas de la semana mundial de la seguridad vial incluyen actividades de concienciación y formación dirigidas a estudiantes, docentes y familias, con la intención de fortalecer una cultura de respeto y prevención. El recorrido de la alfombra de simulación vial continuará en otras localidades, consolidando la apuesta estatal por la educación vial y la reducción de incidentes en las vías del país.

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