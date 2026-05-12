Economía

Actualidad económica y geopolítica: Caputo se reunió con Peter Thiel, el magnate libertario que se instaló en Buenos Aires

El ministro de Economía recibió al fundador PayPal y Palantir para hablar de la coyuntura económica y el escenario internacional. Del encuentro también participaron el viceministro de Economía, José Luis Daza y el presidente del BCRA, Santiago Bausili

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Cinco hombres sonríen sentados alrededor de una mesa de madera con superficie de vidrio, frente a una bandera argentina y un cuadro grande
El ministro de Economía Luis Caputo y el inversor Peter Thiel se reunieron en Buenos Aires y dialogaron sobre la actualidad económica y política global.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión en Buenos Aires con el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, quien llegó al país en abril y participó de varios encuentros con el presidente Javier Milei.

Caputo estuvo acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. El funcionario comunicó el encuentro a través de la red social X, donde compartió que abordaron “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

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La presencia de Thiel en la Argentina despertó interés en el ámbito político y empresarial. Figura reconocida por su rol en la creación de empresas tecnológicas de alcance global, se reunió este martes con Caputo en el quinto piso del Ministerio de Economía. Según lo relatado por el propio ministro, la conversación giró en torno a cuestiones vinculadas a la economía nacional y a temas de relevancia internacional como el contexto financiero y geopolítico actual, aunque no trascendieron detalles específicos sobre acuerdos o proyectos concretos.

Excelente reunión con José Luis Daza y Santiago Bausili y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, con quien dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”, escribió Caputo en la red sociale X. La publicación no incluyó precisiones sobre los temas tratados, pero destacó la importancia de la interacción para el Gobierno argentino, que busca captar inversiones y consolidar lazos con referentes internacionales.

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El 23 de abril pasado, Thiel se reunió con el presidente Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno. Un encuentro del que también participaron Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital LLC y Matias Van Thienen, socio de Founders Fund.

Según supo Infobae en ese entonces, el cofundador de PayPal mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno y llevó adelante contactos institucionales, además de participar en actividades fuera del ámbito estrictamente político. El pasado lunes, se reunió con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en un intercambio en el que abordaron sobre el escenario internacional, la dinámica tecnológica y el posicionamiento de Argentina en el nuevo contexto global.

El 23 de abril, Peter Thiel mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno.
El 23 de abril, Peter Thiel mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno.

Una importante fuente con acceso al despacho presidencial reveló a este medio que el norteamericano tiene interés por “el fenómeno Milei” y considera que la Argentina “puede ser un lugar de refugio ante la eventualidad de un mundo en crisis”. Aunque en esa oportunidad no se trataba de la primera vez que Thiel visitaba la Casa Rosada.

En mayo de 2024, Thiel participó también de un encuentro que se celebró en Balcarce 50 al que dio asistencia el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford. Tras la reunión, en aquel entonces reveló a través de sus redes sociales que Thiel estaba “impresionado” por las ideas libertarias. ”Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Javier Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina”, resumió.

Sin embargo, el contexto del encuentro es otro ahora. En el regreso del viaje de Estados Unidos, el presidente Milei anunció que enviarán al Congreso un proyecto de Ley para un “super RIGI”, que tendrá mayores beneficios que el Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI) y que apuntará a sectores que hasta el momento no se desarrollaron en Argentina.

Del cual el ministro de Economía Caputo dio detalles en la conferencia de prense el viernes pasado en la Casa Rosada. A nivel de los beneficios tributarios, en caso de aprobarse, el impuesto a las Ganancias será del 15% (versus el 25% del RIGI) y una amortización acelerada: 60% el primer año, 20% en cada uno de los dos años siguientes (versus mínimo 2 cuotas iguales o vida útil al 60% según el activo en el RIGI).

Respecto a los aduaneros, habrá exención de derechos de exportación (vs. a partir del tercer año en RIGI) y también de los aranceles para las importaciones necesarias para la puesta en marcha del proyecto (vs. solo BK//BIT en RIGI). Pero en esta oportunidad, el Gobierno Nacional va a buscar la adhesión de la provincias y con ello un compromiso junto con los municipios: en caso de que acepten la alicuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) deberá ser menor a 0,5% y el calculo de las tasas municipales no puede estar relacionado con las ventas.

A pesar de ello ante la consulta de Infobae a fuentes de la Cámara de Diputados hasta el momento hay detalles ni una fecha estimativa sobre cuándo ingresaría el proyecto por el “super RIGI”.

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