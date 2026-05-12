La energía solar incrementa su participación en la matriz energética de El Salvador y representa el 9,09 % de la generación en marzo

La energía solar alcanzó en marzo el 9.09 % de la matriz energética de El Salvador, consolidando su tendencia al alza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía solar ha incrementado su presencia en la matriz energética de El Salvador durante marzo, aportando un 9.09 % del total de la energía generada en el país. De acuerdo con el informe mensual de la Unidad de Transacciones (UT), el recurso solar produjo 62.39 gigavatios hora (GWh) de un consumo general de 686.5 GWh. Este porcentaje representa un crecimiento del 14.05 % respecto a la generación del mismo mes en 2025, lo que evidencia una tendencia sostenida al alza en la contribución de las fuentes renovables.

El avance de la energía fotovoltaica se ha mantenido desde hace varios años. En 2017, la generación solar apenas representaba el 1.45 % de la matriz nacional. La evolución positiva se atribuye principalmente a la reducción de costos de instalación y a la implementación de políticas que han facilitado la inversión en este sector. Esta dinámica ha permitido que tanto grandes como pequeñas empresas recurran cada vez más a la instalación de paneles solares, ya sea sobre techos industriales o en áreas de mayor extensión para autoconsumo.

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La incorporación de una nueva planta fotovoltaica aumentó la capacidad instalada a 100 megavatios pico y 43.9 MW adicionales en el país. (Foto: redes Luis Rodríguez)

Durante las últimas semanas, se sumó una nueva planta de generación fotovoltaica, incrementando la capacidad instalada en 43.9 megavatios de potencia y alcanzando los 100 megavatios pico (MWp) en el país. Al cierre de 2025, la energía solar había generado 614 GWh, lo que representa el 12.9 % de la matriz total. Además del ahorro en costos que las empresas obtienen gracias a esta tecnología, una parte significativa del excedente producido se inyecta en la red nacional, favoreciendo la diversificación de las fuentes energéticas.

La Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2025 la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, que otorga por un plazo de diez años incentivos fiscales a la importación, comercialización, instalación y mantenimiento de sistemas de generación renovable. Esta normativa exime a las empresas del pago de impuestos como renta, IVA y otros, con el objetivo de impulsar aún más el desarrollo de energías limpias.

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Según el Ente Operador Regional (EOR), para el periodo 2025-2026 El Salvador prevé ocho nuevos proyectos energéticos, de los cuales cuatro serán solares, con capacidades de generación que van desde 19.2 hasta 50 megavatios. El país ya cuenta con más de 60 plantas solares, resultado de inversiones tanto de grandes compañías como de pequeñas empresas que buscan reducir costos mediante el autoconsumo. A nivel regional, la capacidad instalada de energía fotovoltaica es de 1,272.70 megavatios, lo que equivale al 7 % de la generación energética de Centroamérica.

La nueva ley de fomento a la energía renovable otorga incentivos fiscales por diez años y exonera impuestos a proyectos solares. (Foto: Gobierno de El Salvador)

Otras fuentes en la matriz energética

La biomasa también tuvo una participación relevante en marzo, aportando 109.87 GWh, equivalentes al 16 % del consumo total. Este porcentaje suele incrementarse durante la zafra, cuando los ingenios azucareros aprovechan el bagazo de caña para generar energía. La energía hidroeléctrica sumó el 14.04 % de la matriz, limitada por la época seca, mientras que la geotérmica aportó el 18.87 %.

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El gas natural, incorporado en la matriz desde mayo de 2022, generó el 30.35 % de la energía en marzo, consolidándose como la principal fuente individual. La energía térmica a base de búnker representó el 5.58 %, y la eólica, con la planta ubicada en Metapán, Santa Ana, contribuyó con el 3.75 %.

El precio promedio de generación del megavatio hora fue de USD 106.88 en marzo, superior a los USD 81.84 de febrero y muy cercano al costo registrado en marzo de 2025. Los datos muestran que la diversificación de fuentes y la adopción de energías renovables continúan avanzando en el país, favoreciendo una matriz energética más amplia y sostenible.

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