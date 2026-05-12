Panamá

Cámara Panameña de la Construcción advierte que recuperación del sector aún es insuficiente

Las cifras oficiales reflejan un fuerte crecimiento en proyectos no residenciales y una recuperación moderada de la vivienda.

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Varios trabajadores con chalecos amarillos y cascos blancos trabajan en una estructura metálica azul que forma parte de la construcción de un puente
El valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares alcanzó los $301.1 millones en el primer trimestre de 2026. Infoba América

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) aseguró que el sector comienza a mostrar señales iniciales de recuperación durante 2026, aunque advirtió que la actividad todavía se mantiene muy por debajo de los niveles registrados antes de la desaceleración observada en los últimos años.

El gremio sostuvo que el principal reto será convertir este repunte parcial en una recuperación sostenida que permita devolverle dinamismo a una de las actividades con mayor impacto sobre el empleo y la economía panameña.

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La advertencia surge mientras las cifras oficiales de la Contraloría General reflejan un crecimiento importante en el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares durante el primer trimestre de 2026.

Entre enero y marzo, el valor total de los permisos de construcción alcanzó los $301.1 millones, frente a los $220.8 millones reportados en igual período de 2025, lo que representa un incremento acumulado de 36.3%.

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La construcción residencial concentró $175.4 millones del total aprobado entre enero y marzo de 2026. (Foto: Redes sociales)
La construcción residencial concentró $175.4 millones del total aprobado entre enero y marzo de 2026. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, el desempeño todavía no logra recuperar los niveles que el sector alcanzó en 2023. Ese año, el valor de las construcciones llegó a $338.9 millones durante el primer trimestre, por encima de los resultados actuales.

La Capac recordó que, aunque hoy existe una recuperación frente a 2024 y 2025, el sector todavía refleja una diferencia acumulada de -44.1% respecto al comportamiento observado en 2023, año en que la actividad mostraba un crecimiento de 80.4%.

“Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector en 2023. El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria”, afirmó la presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone.

La incertidumbre jurídica en torno a la Ley de Intereses Preferenciales fue el factor determinante que frenó la inversión inmobiliaria. Durante los últimos años, el vencimiento de los tramos de subsidio y la acumulación de una deuda millonaria del Estado con la banca local paralizaron preventivamente nuevos lanzamientos.

Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac, pidió transformar la recuperación parcial en crecimiento sostenible. Foto: Capac.
Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac, pidió transformar la recuperación parcial en crecimiento sostenible. Foto: Capac.

Las promotoras enfrentaron un escenario de limbo legal donde no existía garantía de que los compradores pudieran mantener sus beneficios fiscales al momento de la entrega, lo que enfrió la demanda de viviendas de clase media y social.

El cambio hacia esquemas de subsidio más cortos generó dudas significativas entre los consumidores y los analistas financieros. Al reducirse el periodo de cobertura del beneficio en ciertos rangos de precio, el temor al aumento abrupto de la letra mensual tras el vencimiento se convirtió en una barrera de compra.

Esta situación obligó a los bancos a aplicar criterios de riesgo más estrictos, evaluando si las familias tendrían la capacidad de pago necesaria cuando la tasa preferencial se transforme eventualmente en una tasa comercial mucho más elevada.

Actualmente, la estabilización de estas reglas busca devolver la confianza al sector construcción en este 2026. Aunque el mercado muestra señales de adaptación, el dinamismo depende directamente de la agilidad del Gobierno para cancelar los compromisos pendientes con las entidades financieras.

Marzo de 2026 cerró como el mejor mes del trimestre con permisos de construcción por $116.1 millones. EFE
Marzo de 2026 cerró como el mejor mes del trimestre con permisos de construcción por $116.1 millones. EFE

La reactivación total solo será posible si se logra disipar la percepción de riesgo sobre la continuidad de los incentivos, permitiendo que el financiamiento hipotecario fluya nuevamente con la misma intensidad que se observaba antes de la crisis de confianza institucional.

Residencial y comercial

De acuerdo con el informe de la Contraloría, el segmento residencial concentró la mayor parte de la actividad registrada en el primer trimestre de este año. Los proyectos residenciales representaron $175.4 millones del total, mientras que las construcciones no residenciales sumaron $125.6 millones.

El comportamiento refleja que la vivienda continúa siendo el principal motor de inversión dentro del sector, aunque el componente comercial también comenzó a mostrar una recuperación importante.

El crecimiento más fuerte se observó precisamente en las construcciones no residenciales. Según las estadísticas oficiales, este segmento aumentó 104.8% frente al primer trimestre de 2025, impulsado principalmente por proyectos comerciales, industriales y de servicios. Mientras tanto, el segmento residencial creció 10%, reflejando una recuperación más moderada.

Grupo de trabajadores de construcción en chalecos reflectantes y cascos en una obra al atardecer, con una torre en construcción y una grúa.
La construcción sigue siendo una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo formal en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por provincias y distritos, Panamá siguió concentrando la mayor parte del valor de las construcciones aprobadas. Solo en el distrito capital se registraron permisos por $213.6 millones, equivalentes a más del 70% del total nacional. Arraiján ocupó el segundo lugar con $26.1 millones, seguido por el grupo conformado por Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago, que acumuló $52.2 millones.

En contraste, Colón reflejó una caída en el valor de los permisos de construcción. Durante el primer trimestre de 2026, la provincia registró apenas $9 millones, una reducción de 18.6% frente al mismo período del año anterior. El comportamiento contrasta con el crecimiento observado en otras regiones vinculadas a proyectos residenciales y comerciales.

Las cifras mensuales muestran además un comportamiento irregular durante el trimestre. Enero cerró con permisos por $115.5 millones, febrero cayó a $69.3 millones y marzo volvió a subir hasta $116.1 millones, convirtiéndose en el mejor mes del trimestre. Parte de ese crecimiento estuvo impulsado por un fuerte aumento de proyectos no residenciales durante marzo.

La Capac impulsa una mesa técnica para agilizar trámites y atraer nuevas inversiones al sector. Foto: Capac.
La Capac impulsa una mesa técnica para agilizar trámites y atraer nuevas inversiones al sector. Foto: Capac.

La Capac sostiene que la construcción continúa siendo una de las actividades económicas con mayor capacidad para generar empleo formal en corto plazo. Según estudios citados por el gremio, por cada dólar de aumento o disminución en construcción se genera un impacto futuro de $2.34 sobre el PIB, además de un incremento de $0.24 en la recaudación tributaria.

El gremio también destacó el efecto que tiene la construcción sobre las economías locales. Explicó que los proyectos desarrollados en provincias y comunidades activan rápidamente la contratación de mano de obra, además de sectores vinculados como comercio, transporte, logística y servicios.

“Cuando un proyecto inicia, rápidamente se activan puestos de trabajo y se dinamiza la economía de las comunidades donde se desarrolla”, señaló Orillac de Simone.

La recuperación parcial del sector ocurre en medio de una proyección de crecimiento del PIB construcción de entre 4% y 5% para 2026, impulsada por más de $11 mil millones en inversiones públicas y proyectos de infraestructura que comienzan a ejecutarse en distintas regiones del país. Entre esos proyectos figuran obras viales, desarrollos urbanos y nuevas inversiones logísticas.

En este contexto, la Capac destacó la instalación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, iniciativa orientada a revisar trámites, financiamiento, contrataciones públicas y procesos vinculados a la actividad.

El sector construcción proyecta un crecimiento del PIB de entre 4% y 5% durante 2026. Tomada de X
El sector construcción proyecta un crecimiento del PIB de entre 4% y 5% durante 2026. Tomada de X

El gremio aseguró que ya activó mesas de trabajo internas con más de 30 profesionales para analizar cambios que permitan acelerar inversiones y atraer capital nacional y extranjero.

Aunque el sector comienza a recuperar movimiento, la Capac insiste en que Panamá todavía enfrenta el desafío de consolidar esa mejora y devolverle estabilidad a una actividad que históricamente ha funcionado como uno de los principales motores de la economía nacional.

Para el gremio, el reto ahora no es solo crecer, sino sostener el crecimiento en medio de un entorno marcado por presiones económicas, financiamiento más caro y menor ritmo de inversión privada que el observado antes de 2023.

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