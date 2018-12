No obstante, muchos economistas alertaban sobre la inviabilidad de la meta de inflación en una economía con alza de precios a ritmo de dos dígitos altos al año y vuelta al atraso cambiario como ancla para lograr ese objetivo, pese a la historia de fracasos de esa estrategia en el mundo, y en particular la Argentina. Incluso, algunos, como Guillermo Calvo y el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, prenunciaban "un año complicado", pero por diferentes razones a las que finalmente acontecieron.