Tanto Michetti como Dujovne resaltaron que las medidas gradualistas del Gobierno no fueron una elección sino que era el único camino posible. "Los que nos apuran para que tomemos medidas de shock no entienden que no se podía bajar el déficit y los impuestos al mismo tiempo de golpe, hay un equilibrio entre los dos, y desde la oposición nos piden que volvamos al pasado en el que estábamos cerrados al mundo y vivíamos con niveles de déficit históricos", puntualizó Dujovne.