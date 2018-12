De esta forma, hay tensiones dentro de la alianza de Gobierno, aunque quizás no manifiestas. Por otra parte, los grupos opositores seguramente van a aprovechar la mayor debilidad de la gestión de Cambiemos, con manifestaciones y promesas de volver a otorgar los "dulces" que el país no puede permitirse. Los observadores externos conocen esta situación y por ello los inversores no apuestan aún por la Argentina, ya que han visto demasiadas veces estos ciclos.