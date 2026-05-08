Desmantelaron red internacional de explotación así como abuso infantil con ayuda de Australia: dos detenidos en Yucatán y Nayarit

Josué Raúl es acusado de pedófilo y arrestado en donde vivía en Kanasín, Yucatán Foto: FGR

Varios menores de edad fueron rescatados y dos hombres mexicanos han sido vinculados a proceso por delitos de abuso infantil, resultado de una operación internacional coordinada con base en inteligencia australiana cuya prioridad es la identificación y protección de nuevas víctimas. La intervención conjunta incluyó el intercambio de información crítica entre autoridades de México y Australia, lo que derivó en la ejecución de órdenes de aprehensión y cateo en Yucatán y Nayarit, así como el aseguramiento de dispositivos y pruebas que podrían permitir identificar a más víctimas en territorio mexicano.

Las investigaciones permitieron detener a presuntos agresores en Yucatán y Nayarit

El 7 de abril de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Secretaría de Marina ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre de 38 años en Yucatán. De acuerdo con las autoridades mexicanas, esta persona utilizaba supuestamente entrenamientos de futbol para captar y someter a menores de edad, quienes luego habrían sido abusados sexualmente y grabados en video durante la comisión de los delitos. Posteriormente, el individuo presuntamente comercializaba estas grabaciones por internet.

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Las investigaciones señalan que los hechos podrían haberse repetido durante aproximadamente una década, afectando a múltiples personas. El acusado ya fue vinculado a proceso por su supuesta participación en el delito de trata de personas agravado: la hipótesis apunta a que inducía mediante diversos métodos a menores de 18 años a realizar actos sexuales o de exhibicionismo con fines reales o simulados, con el propósito de grabar videos y obtener beneficios económicos de la explotación.

El acusado fue detenido donde se escondía en la colonia Mulchechén, en Kanasín, estado de Yucatán Foto; Maps

En el caso de Nayarit, un hombre de 31 años fue detenido semanas antes bajo acusaciones de abuso sexual en contra de menores. Las autoridades informaron que el detenido habría vendido imágenes y videos derivados de estos delitos a través de plataformas de mensajería instantánea y en la red obscura. Durante la intervención en marzo de 2026, la SSPC y la FGR-FEMDO aseguraron múltiples dispositivos electrónicos, así como prendas de vestir y ropa de cama en el domicilio del imputado.

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Actualmente una persona menor de edad ha sido puesta a salvo en relación con esta investigación y continúa el análisis de material asegurado para la posible identificación de otras víctimas. Las autoridades mexicanas no descartan la formulación de cargos adicionales conforme avancen las indagatorias.

Inteligencia australiana fue clave para la protección y la identificación de víctimas mexicanas

La operación internacional fue posible gracias a información proporcionada por una integrante del Grupo Argos del Servicio de Policía de Queensland, con sede en Brisbane, dependencia liderada por la Policía Federal Australiana (AFP). Argos es un grupo dedicado a combatir la explotación y el abuso sexual infantil en el entorno digital y cuenta con capacidades especializadas para identificar a víctimas cuya explotación ha sido difundida en línea.

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El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En coordinación directa, la AFP desplegada en Ciudad de México compartió de inmediato con la FGR-FEMDO y la SSPC la inteligencia obtenida por el QPS, lo que permitió solicitar y obtener órdenes judiciales para cateos y detenciones. El trabajo conjunto entre los países permitió, además de las detenciones, iniciar la revisión de dispositivos electrónicos asegurados, que están bajo análisis para identificar nuevos casos y proteger a otros posibles menores en riesgo.

Las autoridades reconocieron que es probable la existencia de más víctimas no identificadas, por lo que la localización y resguardo de menores sigue como máxima prioridad. Según información oficial, se analiza la posible participación de ciudadanos australianos en la adquisición de material ilícito.

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Autoridades de Australia y México destacan cooperación internacional y resultados

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew Donoghue, comandante de Operaciones Globales para las Américas de la AFP, destacó la colaboración entre la policía australiana, la FGR y la SSPC, y afirmó que esta coordinación permitió la detención de presuntos agresores de largo plazo y garantizó la protección de las víctimas frente a mayores daños. Señaló: “Las sólidas relaciones entre la AFP y el QPS en Australia, así como entre los Oficiales de Enlace de la AFP y las autoridades en México, han dado como resultado que niños en situación de vulnerabilidad sean protegidos de un mayor daño y que presuntos agresores de largo plazo hayan sido detenidos”.

Donoghue remarcó que la cooperación internacional es fundamental, ya que quienes cometen estos delitos en internet no reconocen fronteras. Subrayó la capacidad de las autoridades australianas para identificar e investigar a quienes adquieren, distribuyen o producen material de abuso infantil, incluidas redes dirigidas hacia México y países de América Latina.

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Por parte del Grupo Argos, el superintendente detective Denzil Clark expresó que la unidad mantiene el compromiso permanente de perseguir y procesar a quienes participan en la explotación sexual infantil, así como a quienes poseen y distribuyen material que documenta estos abusos.

El análisis de dispositivos continuará para identificar más víctimas y responsables

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión forense de computadoras, celulares, discos duros y memorias USB aseguradas será determinante para ubicar a otras personas menores de edad involucradas, así como para avanzar contra quienes estén implicados en la producción, distribución o consumo del material ilegal en México y el extranjero.

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Entre las pruebas aseguradas, las autoridades indicaron la existencia de prendas y objetos personales que podrían aportar evidencia útil para las investigaciones penales en curso. Tanto la FGR-FEMDO como la SSPC mantienen abiertas las carpetas de investigación y no descartan identificar a más responsables conforme se analicen los datos.

Puntos clave:

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Dos hombres fueron vinculados a proceso en Yucatán y Nayarit por abuso y explotación sexual infantil, con posibles cargos adicionales en curso.

Varios menores ya fueron rescatados y las autoridades investigan la existencia de más víctimas mexicanas tras analizar dispositivos electrónicos.

La inteligencia australiana permitió a instancias mexicanas ejecutar detenciones y cateos mediante coordinación internacional, reforzando la protección a víctimas y persecución de delitos transnacionales.