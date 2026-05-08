México

Parque Dora María reabre tras incendio en la Feria de Tabasco, hay indemnización a afectados

El gobernador Javier May aseguró que ayudar a quienes sufrieron daños derivados del siniestro es parte de su prioridad

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Captan inicio de la Feria de Tabasco.
Captan inicio de la Feria de Tabasco.

El Parque Dora María en Tabasco reanuda hoy sus actividades tras haber suspendido la feria estatal por un día debido al incendio de una nave comercial, hecho que provocó la muerte de cinco personas.

La reapertura fue anunciada por el gobernador Javier May Rodríguez en sus redes sociales. El mandatario estatal señaló que se entregó una indemnización a los expositores y empresarios afectados, detallando que la atención a quienes resultaron perjudicados “es la prioridad” de su administración.

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La decisión de reactivar la feria incluyó revisión y fortalecimiento de las medidas de seguridad en las instalaciones del Parque Tabasco, confirmó el gobernador.

El gobernador de Tabasco, Javier May, actualiza información sobre el incendio en Tabasco.
El gobernador de Tabasco, Javier May, actualiza información sobre el incendio en Tabasco.

De acuerdo con el mandatario, la reanudación se tomó tras escuchar a expositores y considerar el papel de las “cientos de familias, productores y emprendedores” que mantienen sus proyectos en el evento.

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Javier May Rodríguez reiteró su respaldo a las familias de las víctimas mortales y a los afectados por el incendio, reiterando que el apoyo institucional continuará conforme avance la feria. Este mismo día está planeada la asistencia del gobernador para la inauguración de los stands de tres municipios, acompañado de presidentes municipales.

Lo que se sabe del incendio en la Feria de Tabasco

Decenas de personas huyeron del sitio al observar la intensidad de las llamas. Video: Redes sociales

  • Antes del incendio, la Feria Tabasco 2026 organizó diversos eventos en el Parque Tabasco, incluyendo exposiciones gastronómicas, bailes y presentaciones culturales en diferentes foros.
  • Alrededor de las 02:00 de la madrugada, tras el cierre al público, inició un incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco, en Villahermosa.
  • Videos captados por asistentes muestran la intensidad de las llamas en la zona afectada y registran la evacuación desesperada de decenas de personas.
  • Otro material visual documenta a una multitud desplazándose rápidamente bajo las intensas llamas y el humo denso que cubrió una parte considerable del cielo nocturno.
  • Durante la emergencia, bomberos del Instituto de Protección Civil de Tabasco acudieron de inmediato para controlar el fuego, mientras elementos de seguridad cercaron el parque.
  • Los primeros reportes indicaron que no había personas lesionadas y que los daños eran solo materiales.
  • Por la mañana, el gobernador confirmó el fallecimiento de cinco personas tras el incendio.

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