La sumatoria de estos elementos empujó el riesgo país a niveles récord en los últimos días y pinta un cuadro no muy optimista en el fin de año. En ese sentido, la aprobación de los avances del programa con la Argentina es un espaldarazo más de parte del FMI. Pero difícilmente despeje los nubarrones. "Ya estaba descontada, no creo que ayude mucho", confió en off el estratega regional de un banco de inversiones de Nueva York.