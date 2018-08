– ¿Por qué cree que ocurre eso, si la Argentina cuenta con un plan de ajuste y una mega asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional?

– Simplemente porque lo que se dispuso fueron medidas de control de liquidez con cambios de nombre, Lebac por Notas y Leliq, y promesas de ajuste fiscal; y para eso suben las tasas de interés. Es una tomadura de pelo, me sorprende que la misión del FMI que vino a ver las cuentas públicas apoyen eso. Los mercados las han desaprobado, como lo refleja el aumento de la probabilidad de riesgo default a 5 años al 40%, cuando estaba en 36% la semana anterior; y el bono de 100 años cayó a 70%. No veo nada para ser optimista, porque no se ven cambios.