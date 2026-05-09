Atlético de Madrid negocia a mediocampista que competiría con el mexicano Obed Vargas

El mexicano competiría el puesto con nuevo refuerzo del Atlético de Madrid.

El presente del mexicano Obed Vargas en el Atlético de Madrid se ha caracterizado por un crecimiento en cuanto a minutos jugados, impulsado principalmente por la exigente participación del club en la Champions League.

La acumulación de partidos por la competencia europea abrió oportunidades para el mediocampista mexicano, quien de otro modo habría encontrado mayores dificultades para sumar titularidades.

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Aunado a que la plantilla colchonera cuenta con varios jugadores consolidados y el entrenador Diego Simeone mantiene una estructura fija en el once inicial.

Si bien Vargas ha demostrado capacidad, la confianza plena del cuerpo técnico aún no se ha visto reflejada en la cantidad de minutos asignados fuera de los compromisos internacionales.

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Joao Gomes: refuerzo en la mira para el mediocampo rojiblanco

El Atlético de Madrid se encuentra en negociaciones avanzadas para incorporar a Joao Gomes, actual jugador del Wolverhampton Wanderers.

Según reportes recientes, la dirección deportiva rojiblanca considera a Gomes una alternativa estratégica para fortalecer el mediocampo, brindando mayor profundidad y competencia interna.

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El monto estimado ronda los 45 millones de euros, resultado de negociaciones avanzadas entre las partes, quienes han recurrido a intermediarios y están cerca de concretar un acuerdo verbal, según medios cercanos al club español.

La posible llegada del brasileño responde a la intención del club de mantener la competitividad en todas las competiciones, así como de ofrecer variantes tácticas a Diego Simeone.

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La gestión de la plantilla sigue evolucionando y la inminente firma de Gomes refleja la política del club de buscar refuerzos en zonas clave.

Mientras tanto, Vargas deberá tener una participación destacable en el conjunto colchonero ante la llegad de quien sería su competencia interna.

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El conjunto colchonero desembolsaría cerca de 45 millones de euros por el jugador.

La continuidad de Obed Vargas tras el Mundial 2026

La permanencia de Obed Vargas en el Atlético de Madrid después del Mundial 2026 está sujeta a múltiples factores, entre los que destaca el papel que logre desempeñar durante la cita mundialista.

Todo indica que, una vez finalizado el torneo, el mediocampista analizará si permanece en el club, con la posibilidad de sumar pocos minutos, o si opta por una cesión que le permita mantener la regularidad competitiva.

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El jugador mexicano espera tener un buen mundial. EFE/ J.J.Guillen /Archivo

La llegada de un nuevo refuerzo como Joao Gomes añade presión al entorno del mexicano, quien deberá valorar las alternativas que le garanticen mayor continuidad en el campo.

La gestión deportiva del Atlético de Madrid busca fortalecer su plantilla de cara a los próximos desafíos, lo que incrementa la competencia interna y plantea nuevos retos para jugadores como Obed Vargas.

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El club mantiene su apuesta por reforzar posiciones clave, mientras los futbolistas deberán tomar decisiones orientadas a su desarrollo profesional y proyección internacional.