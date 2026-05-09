México Deportes

Atlético de Madrid negocia a mediocampista que competiría con el mexicano Obed Vargas

De cerrarse el fichaje, el mexicano tendría competencia interna en la posición y el Mundial sería un factor determinante para su continuidad

Guardar
Google icon
El mexicano competiría el puesto con nuevo refuerzo del Atlético de Madrid.
El mexicano competiría el puesto con nuevo refuerzo del Atlético de Madrid.

El presente del mexicano Obed Vargas en el Atlético de Madrid se ha caracterizado por un crecimiento en cuanto a minutos jugados, impulsado principalmente por la exigente participación del club en la Champions League.

La acumulación de partidos por la competencia europea abrió oportunidades para el mediocampista mexicano, quien de otro modo habría encontrado mayores dificultades para sumar titularidades.

PUBLICIDAD

Aunado a que la plantilla colchonera cuenta con varios jugadores consolidados y el entrenador Diego Simeone mantiene una estructura fija en el once inicial.

Si bien Vargas ha demostrado capacidad, la confianza plena del cuerpo técnico aún no se ha visto reflejada en la cantidad de minutos asignados fuera de los compromisos internacionales.

PUBLICIDAD

Joao Gomes: refuerzo en la mira para el mediocampo rojiblanco

El Atlético de Madrid se encuentra en negociaciones avanzadas para incorporar a Joao Gomes, actual jugador del Wolverhampton Wanderers.

Según reportes recientes, la dirección deportiva rojiblanca considera a Gomes una alternativa estratégica para fortalecer el mediocampo, brindando mayor profundidad y competencia interna.

El monto estimado ronda los 45 millones de euros, resultado de negociaciones avanzadas entre las partes, quienes han recurrido a intermediarios y están cerca de concretar un acuerdo verbal, según medios cercanos al club español.

La posible llegada del brasileño responde a la intención del club de mantener la competitividad en todas las competiciones, así como de ofrecer variantes tácticas a Diego Simeone.

La gestión de la plantilla sigue evolucionando y la inminente firma de Gomes refleja la política del club de buscar refuerzos en zonas clave.

Mientras tanto, Vargas deberá tener una participación destacable en el conjunto colchonero ante la llegad de quien sería su competencia interna.

El conjunto colchonero desembolsaría cerca de 45 millones de euros por el jugador.
El conjunto colchonero desembolsaría cerca de 45 millones de euros por el jugador.

La continuidad de Obed Vargas tras el Mundial 2026

La permanencia de Obed Vargas en el Atlético de Madrid después del Mundial 2026 está sujeta a múltiples factores, entre los que destaca el papel que logre desempeñar durante la cita mundialista.

Todo indica que, una vez finalizado el torneo, el mediocampista analizará si permanece en el club, con la posibilidad de sumar pocos minutos, o si opta por una cesión que le permita mantener la regularidad competitiva.

El jugador mexicano espera tener un buen mundial. EFE/ J.J.Guillen /Archivo
El jugador mexicano espera tener un buen mundial. EFE/ J.J.Guillen /Archivo

La llegada de un nuevo refuerzo como Joao Gomes añade presión al entorno del mexicano, quien deberá valorar las alternativas que le garanticen mayor continuidad en el campo.

La gestión deportiva del Atlético de Madrid busca fortalecer su plantilla de cara a los próximos desafíos, lo que incrementa la competencia interna y plantea nuevos retos para jugadores como Obed Vargas.

El club mantiene su apuesta por reforzar posiciones clave, mientras los futbolistas deberán tomar decisiones orientadas a su desarrollo profesional y proyección internacional.

Temas Relacionados

Atletico de MadridSelección Mexicana Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

El arquero de cuarenta años se convierte en el primer futbolista en el extranjero que llega al país para incorporarse en el CAR

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

El capitán azulcrema convirtió la polémica por alineación indebida en un tema de ética deportiva y a dejarlo todo en el Clásico Capitalino

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

El director técnico de Pumas borró su cuenta de Instagram horas antes del partido de vuelta de cuartos de final ante América, generando incertidumbre en la previa del clásico capitalino

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

Periodistas de Corea del Sur asistieron para observar al Tri, en el marco del próximo duelo entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil

Las Águilas se impusieron de forma contundente en la semifinal de ida del Clausura 2026, detonando la salida de Patrice Lair

DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Madres Buscadoras de Jalisco localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara

Golpe a Los Mayos: Marina destruye narcolaboratorio y plantío de marihuana en Culiacán

Trasladan a penales federales a “El Señor de la V” y a “El Chivis”, líderes de células de los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

¿Quién es Kakalo? El artista revelación del regional mexicano que llega al Festival Arre 2026

Alex Ubago celebró 25 años de “¿Qué pides tú?” con una noche de nostalgia y emoción en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Edén Muñoz pospone show en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en centro comercial: “No es momento de celebrar”

DEPORTES

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil