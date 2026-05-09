Tormentas en CDMX: alertan por lluvias fuertes con granizo y viento del 10 al 14 de mayo

Según el comunicado oficial, durante este periodo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento superiores a 50 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó un aviso especial para la Ciudad de México, alertando sobre un temporal de lluvias.

Según el comunicado oficial, durante este periodo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento superiores a 50 km/h.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 28 ℃, un rango moderado en comparación con el calor extremo registrado recientemente en otras regiones del país.

Se prevén lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte, con la posibilidad de que estén acompañadas de descargas eléctricas y granizo. (Gobierno de la Ciudad de México)

Cuándo iniciarán las lluvias en la CDMX

La SGIRPC advirtió que, en la capital, el periodo entre el 10 y el 14 de mayo estará marcado por condiciones meteorológicas adversas.

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Se prevén lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte, con la posibilidad de que estén acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Además, se esperan rachas de viento que pueden superar los 50 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

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Ante este panorama, las autoridades han llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente el Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La emisión del aviso se realizó el 8 de mayo de 2026 y forma parte de la estrategia de prevención ante eventos climáticos intensos.

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Medidas preventivas recomendadas

Estas recomendaciones buscan prevenir accidentes y daños materiales, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones y en áreas arboladas o con estructuras expuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SGIRPC recomendó a la ciudadanía tomar precauciones específicas para reducir riesgos durante el temporal. Entre las medidas sugeridas destacan:

Retirar la basura de coladeras para evitar encharcamientos e inundaciones.

para evitar encharcamientos e inundaciones. Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua , ya que el arrastre puede poner en peligro la integridad de las personas.

, ya que el arrastre puede poner en peligro la integridad de las personas. No refugiarse bajo árboles o estructuras durante las tormentas, debido al riesgo de descargas eléctricas y caída de ramas.

durante las tormentas, debido al riesgo de descargas eléctricas y caída de ramas. Utilizar impermeable o paraguas para protegerse de la lluvia y minimizar la exposición directa a condiciones adversas.

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Estas recomendaciones buscan prevenir accidentes y daños materiales, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones y en áreas arboladas o con estructuras expuestas.

Impacto y seguimiento oficial

Los expertos recomiendan observar el comportamiento de los cauces, reportar obstrucciones en coladeras y permanecer atentos a posibles cortes de energía o afectaciones en la movilidad urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México ha experimentado en los últimos días una transición del calor extremo a lluvias intensas, reflejando la variabilidad del clima nacional en este periodo.

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El Servicio Meteorológico Nacional y organismos locales como la SGIRPC han insistido en la importancia de la prevención y el seguimiento puntual de los avisos oficiales.

Los expertos recomiendan observar el comportamiento de los cauces, reportar obstrucciones en coladeras y permanecer atentos a posibles cortes de energía o afectaciones en la movilidad urbana.

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En caso de emergencia, la ciudadanía puede consultar el Sistema de Alerta Temprana y seguir las instrucciones difundidas por la SGIRPC en sus plataformas digitales y medios tradicionales. El objetivo es reducir al máximo los riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes ante eventos climáticos que, aunque previstos, pueden variar en intensidad y duración.

Pronóstico para próximos días

Durante el temporal anunciado, las lluvias podrían registrarse principalmente por las tardes y noches, con posibles episodios de granizo en distintas alcaldías.

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Las temperaturas máximas se mantendrán entre 24 y 28 ℃, lo que representa un alivio respecto a la onda de calor observada recientemente, aunque el ambiente húmedo y la presencia de tormentas eléctricas requerirán atención constante.

De acuerdo con los pronósticos actuales, este tipo de eventos podrían repetirse a lo largo del mes, en tanto persista la interacción de sistemas frontales, masas de aire polar y humedad proveniente del Golfo de México y el Pacífico.

Las autoridades reiteran el llamado a no confiarse y atender las recomendaciones hasta que se declare oficialmente el fin del temporal por parte de los organismos meteorológicos.

La SGIRPC reitera que la información oficial y actualizada estará disponible en su portal y redes sociales, así como en el Sistema de Alerta Temprana. Cualquier modificación en el pronóstico será comunicada de inmediato para facilitar la toma de decisiones y la protección de la población capitalina.

Contexto del clima actual en México

El mes de mayo de 2026 se caracteriza por un comportamiento climático inusual en gran parte de México.

De acuerdo con expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, aunque el calor sigue predominando en muchas regiones, se han registrado precipitaciones inusuales y niveles de radiación elevados.

Para este mes, en algunos estados se prevén hasta 60 milímetros de precipitación, casi el doble del promedio histórico para mayo, lo que marca una diferencia significativa frente a años anteriores. Sin embargo, especialistas aclaran que este aumento de lluvias no representa aún el inicio del temporal formal, que en el occidente y centro del país suele arrancar hasta la segunda quincena de junio.

En la primera semana de mayo, el frente frío número 48 desplazó masas de aire polar sobre el norte, noreste, oriente y parte del centro del país, provocando lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y un descenso de temperaturas en varias entidades.

Estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas han registrado lluvias muy fuertes, mientras que en la Ciudad de México se observa una transición: la onda de calor comienza a debilitarse y da paso a tormentas y chubascos, con temperaturas máximas menos extremas que las reportadas en el norte.