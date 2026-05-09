México

Tormentas en CDMX: alertan por lluvias fuertes con granizo y viento del 10 al 14 de mayo

La población debe atender las medidas de prevención recomendadas y consultar los canales oficiales para mantenerse informada ante posibles emergencias asociadas al clima adverso en la capital

Guardar
Google icon
Dos personas caminan por una calle mojada de la ciudad bajo la lluvia, una con paraguas rojo y otra con paraguas negro, con coches y edificios de fondo.
Según el comunicado oficial, durante este periodo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento superiores a 50 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó un aviso especial para la Ciudad de México, alertando sobre un temporal de lluvias.

Según el comunicado oficial, durante este periodo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento superiores a 50 km/h.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 28 ℃, un rango moderado en comparación con el calor extremo registrado recientemente en otras regiones del país.

Un volante del Gobierno de la Ciudad de México y Protección Civil con un aviso especial por temporal de lluvias, indicando fechas, temperaturas y precauciones
Se prevén lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte, con la posibilidad de que estén acompañadas de descargas eléctricas y granizo. (Gobierno de la Ciudad de México)

Cuándo iniciarán las lluvias en la CDMX

La SGIRPC advirtió que, en la capital, el periodo entre el 10 y el 14 de mayo estará marcado por condiciones meteorológicas adversas.

PUBLICIDAD

Se prevén lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte, con la posibilidad de que estén acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Además, se esperan rachas de viento que pueden superar los 50 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

Ante este panorama, las autoridades han llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente el Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La emisión del aviso se realizó el 8 de mayo de 2026 y forma parte de la estrategia de prevención ante eventos climáticos intensos.

Medidas preventivas recomendadas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estas recomendaciones buscan prevenir accidentes y daños materiales, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones y en áreas arboladas o con estructuras expuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SGIRPC recomendó a la ciudadanía tomar precauciones específicas para reducir riesgos durante el temporal. Entre las medidas sugeridas destacan:

  • Retirar la basura de coladeras para evitar encharcamientos e inundaciones.
  • Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, ya que el arrastre puede poner en peligro la integridad de las personas.
  • No refugiarse bajo árboles o estructuras durante las tormentas, debido al riesgo de descargas eléctricas y caída de ramas.
  • Utilizar impermeable o paraguas para protegerse de la lluvia y minimizar la exposición directa a condiciones adversas.

Estas recomendaciones buscan prevenir accidentes y daños materiales, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones y en áreas arboladas o con estructuras expuestas.

Impacto y seguimiento oficial

Vista frontal de un auto con faros y balizas encendidas, avanzando en una carretera bajo una lluvia torrencial. Las gotas de agua son muy visibles.
Los expertos recomiendan observar el comportamiento de los cauces, reportar obstrucciones en coladeras y permanecer atentos a posibles cortes de energía o afectaciones en la movilidad urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México ha experimentado en los últimos días una transición del calor extremo a lluvias intensas, reflejando la variabilidad del clima nacional en este periodo.

El Servicio Meteorológico Nacional y organismos locales como la SGIRPC han insistido en la importancia de la prevención y el seguimiento puntual de los avisos oficiales.

Los expertos recomiendan observar el comportamiento de los cauces, reportar obstrucciones en coladeras y permanecer atentos a posibles cortes de energía o afectaciones en la movilidad urbana.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede consultar el Sistema de Alerta Temprana y seguir las instrucciones difundidas por la SGIRPC en sus plataformas digitales y medios tradicionales. El objetivo es reducir al máximo los riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes ante eventos climáticos que, aunque previstos, pueden variar en intensidad y duración.

Pronóstico para próximos días

Durante el temporal anunciado, las lluvias podrían registrarse principalmente por las tardes y noches, con posibles episodios de granizo en distintas alcaldías.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre 24 y 28 ℃, lo que representa un alivio respecto a la onda de calor observada recientemente, aunque el ambiente húmedo y la presencia de tormentas eléctricas requerirán atención constante.

De acuerdo con los pronósticos actuales, este tipo de eventos podrían repetirse a lo largo del mes, en tanto persista la interacción de sistemas frontales, masas de aire polar y humedad proveniente del Golfo de México y el Pacífico.

Las autoridades reiteran el llamado a no confiarse y atender las recomendaciones hasta que se declare oficialmente el fin del temporal por parte de los organismos meteorológicos.

La SGIRPC reitera que la información oficial y actualizada estará disponible en su portal y redes sociales, así como en el Sistema de Alerta Temprana. Cualquier modificación en el pronóstico será comunicada de inmediato para facilitar la toma de decisiones y la protección de la población capitalina.

Contexto del clima actual en México

El mes de mayo de 2026 se caracteriza por un comportamiento climático inusual en gran parte de México.

De acuerdo con expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, aunque el calor sigue predominando en muchas regiones, se han registrado precipitaciones inusuales y niveles de radiación elevados.

Para este mes, en algunos estados se prevén hasta 60 milímetros de precipitación, casi el doble del promedio histórico para mayo, lo que marca una diferencia significativa frente a años anteriores. Sin embargo, especialistas aclaran que este aumento de lluvias no representa aún el inicio del temporal formal, que en el occidente y centro del país suele arrancar hasta la segunda quincena de junio.

En la primera semana de mayo, el frente frío número 48 desplazó masas de aire polar sobre el norte, noreste, oriente y parte del centro del país, provocando lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y un descenso de temperaturas en varias entidades.

Estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas han registrado lluvias muy fuertes, mientras que en la Ciudad de México se observa una transición: la onda de calor comienza a debilitarse y da paso a tormentas y chubascos, con temperaturas máximas menos extremas que las reportadas en el norte.

Temas Relacionados

CDMXAlertaSGIRPCLluviasClima en Méxicomexico-noticiasMexico-climaMexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: fuertes lluvias en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: fuertes lluvias en la capital

Ni públicas ni privadas: la SCJN prohíbe reprobar alumnos en educación básica

La disposición, validada por la Suprema Corte, obliga a planteles incorporados al sistema nacional a permitir la promoción automática y no reporbar por motivo de faltas en determinados casos

Ni públicas ni privadas: la SCJN prohíbe reprobar alumnos en educación básica

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

La Agencia Estatal de Investigación rastreó al presunto responsable del homicidio

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Líneas 7 y 9 del STC presentan retrasos y desalojos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Líneas 7 y 9 del STC presentan retrasos y desalojos

Así reaccionó Claudia Sheinbaum ante supuesta campaña de desprestigio de Javier Milei

De acuerdo con el movimiento de la Cuarta Transformación, existe una campaña mediática en contra de los mandatarios de México y de Colombia

Así reaccionó Claudia Sheinbaum ante supuesta campaña de desprestigio de Javier Milei
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Madres Buscadoras de Jalisco localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara

Golpe a Los Mayos: Marina destruye narcolaboratorio y plantío de marihuana en Culiacán

Trasladan a penales federales a “El Señor de la V” y a “El Chivis”, líderes de células de los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

¿Quién es Kakalo? El artista revelación del regional mexicano que llega al Festival Arre 2026

Alex Ubago celebró 25 años de “¿Qué pides tú?” con una noche de nostalgia y emoción en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Edén Muñoz pospone show en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en centro comercial: “No es momento de celebrar”

DEPORTES

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil