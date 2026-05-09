Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Marino Hinestroza no ha figurado en Vasco da Gama, equipo al que llegó en enero de 2026 proveniente de Atlético Nacional - crédito Rodolfo Buhrer/REUTERS

Marino Hinestroza no ha tenido su mejor momento en Brasil, pues son pocos los minutos sumados en Vasco da Gama y no brilla como lo hacía en Atlético Nacional, en el que se convirtió en estrella del fútbol colombiano entre 2024 y 2025, que le valió su venta al cuadro carioca.

Pese a la crisis, un conjunto de ese país se interesaría en el extremo, aunque no sería por sus cifras con Vasco, sino por otro antecedente que llamó la atención de dicha institución y le daría una oportunidad enorme al futbolista cafetero para ser la figura que todos esperan.

PUBLICIDAD

De otro lado, un colombiano que sí brilla con los cariocas en 2026 es Carlos Andrés Gómez, otro extremo que llegó al club en 2025, se convirtió en un jugador determinante y querido para la afición, eso le valió para ser convocado a la selección Colombia y tiene grandes opciones de llegar a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, algo que Marino, probablemente, no podrá lograr.

Posible intercambio con Vasco da Gama

La potencial operación se basa en un intercambio directo entre Vasco da Gama y São Paulo. Según el periodista Linniker Biondi, el club de Río de Janeiro mostró interés en el defensor ecuatoriano Robert Arboleda, actualmente figura en São Paulo, mientras que los paulistas apuntan a sumar al extremo colombiano.

PUBLICIDAD

El comunicador explicó que la atención del Tricolor surgió tras los duelos ante Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2025, en octavos de final, encuentros que dejaron buenas impresiones sobre el rendimiento del colombiano. “Hinestroza encantó los ojos de todos”, destacó Biondi.

Un intercambio le daría la oportunidad a Marino Hinestroza de llegar a Sao Paulo, pese a su mal momento con Vasco da Gama - crédito @linniker_vasco/X

De acuerdo con la misma fuente, la directiva de São Paulo reconoció el interés de Vasco en Robert Arboleda y ya explora alternativas para facilitar un acuerdo. Este posible intercambio permitiría a ambos clubes reforzar sectores necesitados y responder a sus objetivos deportivos antes del final de la ventana de transferencias.

PUBLICIDAD

Durante el mercado de fichajes que se abrirá a mediados de 2026 se daría la conversación entre las partes para concretar el intercambio de futbolistas, que no sería fácil por la diferencia de precios y la intención de los deportistas, sobre lo que conviene para su futuro.

La serie en la que Sao Paulo eliminó a Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2025, llamaron la atención por Marino Hinestroza - crédito Jorge Silva/REUTERS

Según la plataforma de estadísticas y transferencias Transfermarkt, el precio del extremo en el periodo del verano sería de 4,8 millones de euros, que fue bajando en cuestión de un año porque, en junio de 2025, alcanzó los seis millones de euros, cuando estaba con los verdolagas.

PUBLICIDAD

Situación actual de Marino Hinestroza en Brasil

El paso de Marino Hinestroza por el fútbol brasileño comenzó tras su salida de Atlético Nacional, donde fue campeón de la Copa BetPlay. Firmó contrato con Vasco da Gama el 25 de enero y llegó por pedido del técnico Fernando Diniz.

En Vasco da Gama, el extremo colombiano ha tenido poca regularidad, participó en solo 15 partidos y no logró goles ni asistencias. Esta baja participación ha incrementado las dudas sobre su continuidad y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un traspaso.

PUBLICIDAD

Marino Hinestroza sigue sin brillar con Vasco da Gama en el fútbol brasileño, así como tampoco en la Copa Sudamericana - crédito Vasco da Gama

Hinestroza ya había adquirido experiencia en el fútbol brasileño con un período en Palmeiras. Sin embargo, su ciclo actual en Río de Janeiro se ha caracterizado por más minutos en el banquillo que en la cancha, lo que ha llevado a que clubes como São Paulo consideren su fichaje.

De esta manera, el extremo continuaría en el Brasileirao y en una escuadra en mejor momento que Vasco da Gama, pues es cuarta con 24 puntos y líder en el grupo C de la Copa Sudamericana con 8 unidades, una más que Millonarios, con el que comparte la zona.

PUBLICIDAD