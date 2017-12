El dólar será fácilmente controlado. Se evitará el atraso cambiario, pero se lo mantendrá en un nivel donde no se traslade a precios internos. Las tasas no las fijará íntegramente el Banco Central, una parte le corresponderá a los inversores con el precio que ofrecerán por los Bonos del Tesoro, las Letes y las Lebac, que van a ir perdiendo peso en el próximo año, le dirán al Gobierno lo que piensan de su política monetaria. Después de todo son un instrumento de regulación monetaria y no una herramienta financiera.