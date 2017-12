Dujovne advirtió que para 2018 no se sabe la incidencia de tarifas en el promedio de aumento de los precios, porque no está determinada la trayectoria de todo el año: "Sabemos que hay ajustes semestrales, pero no están definidos todavía en monto para todo el año. Pero lo que planteamos nosotros es un objetivo, una meta de 15%. Esperemos que el BCRA actúe con las herramientas que tiene para alcanzar esa meta, y tendrá que tener en cuenta la evolución de los precios regulados".